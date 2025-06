Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk trouwt vlak voor EK met teamgenote: 'Ik kies altijd voor jou'

Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk is getrouwd met Ellie Carpenter. Dat maakte het koppel woensdag bekend op Instagram. Van de Donk (33) kent haar acht jaar jongere vrouw via de club waar zij samen spelen: Olympique Lyon.

'Ik kies jou. Ik kies altijd voor jou', schrijft de 25-jarige Carpenter bij de Instagram-post. Beide vrouwen dragen een prachtige witte jurk en staan voor een grote villa op een zonnige locatie. 'Voor altijd met jou', reageert Van de Donk dolblij in haar Instagram-story. Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens reageert met hartjesogen op het heuglijke nieuws.

Carpenter en Van de Donk zijn sinds 2021 teamgenoten bij het Franse Lyon, toen de Nederlandse middenvelder daar een contract tekende. Haar Australische partner speelde op dat moment al een seizoen bij de topclub. Sofie Svava en andere (oud-)teamgenoten laten op Instagram weten hoe blij ze zijn voor het kersverse huwelijkskoppel.

Dit is Daniëlle van de Donk: getrouwd met teamgenote, al 15 jaar bijzonder populair én geridderd met Oranje Daniëlle van de Donk is al jarenlang een van de populairste namen binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2021 voor het Franse Olympique Lyonnais en is al sinds 2010 een onmisbare schakel bij de Oranje Leeuwinnen. Met haar grenzeloze energie, creativiteit op het middenveld én imposante palmares hoort Van de Donk bij de absolute top van het Europese voetbal. Dit weten we over haar.

Zuiden van Frankrijk

Het lijkt erop dat de trouwlocatie in Zuid-Frankrijk was. Vorig jaar vertelde Van de Donk bij Friendlies namelijk al dat zij daar op twee mogelijke trouwplekken was gaan kijken met Carpenter. Destijds was nog niet duidelijk waar het uiteindelijk zou gebeuren: "Ze waren allebei mooi. Ik zou niet weten hoe we moeten kiezen, dat is gewoon niet mogelijk."

Van de Donk en Carpenter woonden op dat moment al samen in Lyon. "Het voelt echt als mijn thuis. Alles waar ik van hou is hier. Het is geweldig."

Carrière Van de Donk

Van de Donk begon haar loopbaan in Nederland, waar ze zeven jaar speelde. In die periode kwam ze uit voor Willem II, VVV-Venlo en PSV/FC Eindhoven. In 2015 vertrok ze naar Zweden, maar al na een half jaar maakte zij de overstap naar Arsenal. Van de Donk speelde uiteindelijk zes seizoenen voor de Engelse topclub, waarna zij in 2021 de overstap maakte naar Lyon. De geboren Valkenswaardse speelde inmiddels al 167 interlands voor de Oranje Leeuwinnen, waarin zij 38 keer scoorde.

De Oranje Leeuwin staat aan de vooravond van een nieuw eindtoernooi met Nederland. In Zwitserland speelt Van de Donk het EK tegen Frankrijk, Engeland en Wales