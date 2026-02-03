Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens heeft prachtig nieuws aangekondigd op Instagram. Samen met haar man Benjamin van Leer verwacht ze namelijk een tweede kindje.

Martens deelt een foto op Instagram met haar man en zoontje Lowen, die 23 februari één jaar oud wordt. Ook hun hond staat op de afbeelding. Allevier kijken ze naar de echo die Martens in haar hand heeft. "Onze familie groeit", schrijft ze erbij.

Afscheid van sportcarrière

De ex-topvoetbalster nam vorig jaar afscheid van haar topsportcarrière. Martens begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze de overstap naar PSG. Na haar zwangerschap van Lowen speelde ze geen wedstrijd meer voor de club. Toen haar contract afliep besloot ze te stoppen met de sport.

Voor haar eerste zwangerschap nam de 160-voudig international al afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie voor het nationale team. In 2017 werd ze met de vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.

Inmiddels is ze blij dat ze haar focus heeft verlegt naar het gezinsleven. "Ik mis het voetballen eigenlijk niet zo", zei de 33-jarige eerder tegen RTL Boulevard. "Ik heb alles gegeven voor de sport, maar nu is het tijd voor nieuwe dingen."

Benjamin van Leer

Haar man Van Leer heeft ook een voetbalcarrière achter de rug. Hij was keeper bij onder meer Ajax en Roda JC. De twee houden zich nu bezig met onroerend goed in Spanje. "We investeren, genieten en groeien, en dat alles genietend van het zonnetje. We zijn zo dankbaar dat we deze reis mee mogen maken in het zuiden van Spanje. Mijn man heeft altijd een oog voor mooie nieuwe kansen", schreef Martens ooit over hun nieuwe project.