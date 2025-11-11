Voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens sloot dit jaar haar succesvolle voetbalcarrière af. Ze speelde bij verschillende topclubs, maar had het daar niet altijd even makkelijk. Ze leerde dankzij haar man Benjamin van Leer om voor zichzelf op te komen. Maar de kritiek waar ze mee te maken kreeg, raakt haar nog steeds.

Dat vertelt Martens samen met haar man aan Helden Magazine. Lieke en Benjamin leerden elkaar in 2018 kennen. Meteen merkten ze dat ze goed met elkaar konden praten over hun topsportcarrières. Van Leer is oud-keeper en werd op dat moment door Ajax verhuurd aan NAC. "Wij snappen elkaar volledig, hoewel de mannen- en vrouwenwereld ook flink verschillen", zegt hij.

Geniepig

Dat is volgens Martens duidelijk merkbaar in de kleedkamer. "Ik heb ook ervaren dat het er soms wat ongezellig, misschien een beetje geniepig, aan toe kan gaan. Zo kunnen vrouwen onderling soms zijn." Ze hield dan ook maar twee goede vriendinnen over aan haar carrière. "Dat zijn Kika van Es en Daniëlle van de Donk. Zij zijn er door dik en dun voor mij."

Martens moest zich staande zien te houden in de harde voetbalcultuur. Ze leerde om 'nee' te zeggen als het haar te veel werd. Van Leer hielp haar daarbij. “Door jou ben ik veel directer geworden. Ik kreeg mee hoe het er in het mannenvoetbal aan toeging", vertelt ze. Ook haar vriendin Van de Donk viel het op dat ze van gedrag veranderde. "Ik moest wel, kon niet voor iedereen maar aardig blijven, er gebeurde te veel om mij heen." Dus probeerde ze op een beleefde manier haar grenzen aan te geven.

Martens begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze transfervrij de overstap naar PSG. Ook toen merkte ze weer de hardheid in de voetbalwereld.

Pijnlijk afscheid van FC Barcelona

Spaanse fans waren namelijk niet blij dat Martens na vijf succesvolle seizoenen vertrok. Ze werd op sociale media uitgemaakt voor ‘rat’. “Dat doet me nog steeds veel", vertelt de 32-jarige. "Ik heb nooit een bedankje of een afscheid gehad.” De frustratie zit ook hoog bij haar man. "Speelsters die veel minder hadden gepresteerd dan jij kregen wel een afscheid. Het is clubonwaardig", vindt Van Leer.

Met FC Barcelona heeft ze veel bereikt. Martens en de club maakten elkaar groter. "Ik was net speelster van Barcelona toen ik werd uitgeroepen tot wereldspeelster van het jaar. Dat gaf de club ook extra aanzien." Andersom hielp Barça haar met het vinden van sponsors. "En dan krijg je niet eens een bedankje."

Privéleven

De keuze om naar Parijs te gaan had ook te maken met haar privéleven. Ze wilde graag dichter bij Nederland wonen. "Mijn familie kon makkelijker langskomen en ik wist toen ook al dat ik niet tot mijn 35ste wilde doorvoetballen." Het contract dat haar werd aangeboden was ook erg goed.

“Alleen jouw karakter paste iets minder bij de club", stelt Van Leer. De cultuur in Parijs was namelijk hard. "De trainer schreeuwde tegen ons", legt Martens uit. Bovendien moest ze extra haar best doen om de voorkeur te krijgen boven de Franse speelsters bij PSG.

Dit jaar besloot ze te stoppen met voetballen, nadat haar contract bij PSG was afgelopen. Martens en haar man zijn inmiddels ouder van een zoontje, Lowen. Voor haar zwangerschap nam de 160-voudig international afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.