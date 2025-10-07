Zwemlegende Inge de Bruijn blikt maandag terug op een kantelpunt in haar leven. Het is precies 44 jaar geleden dat ze noodgedwongen haar huis moest verlaten, samen met haar gezin vanwege een onveilige situatie. "Van alles naar niets."

"Vandaag, 6 Oktober. De dag dat wij 44 jaar geleden uit noodzaak ons huis verlieten en naar de opvang; het Blijf-van-mijn-Lijf huis in Rotterdam gingen", begint De Bruijn haar bericht op Instagram. De oud-olympiër vertelde eerder al openhartig over de moeilijke thuissituatie in haar jeugd.

"Die situatie kwam door mijn vader", vertelde ze. "Mijn moeder had vier kinderen. Er was huiselijk geweld. Hij was alcoholist. Je gaat niet na één klap weg. Je houdt hoop." Toch was op een gegeven moment de maat vol en besloot haar moeder met de kinderen te vertrekken.

'Van alles naar niets'

"Van alles naar niets." Ze vertokken alleen met de kleding die ze aanhadden en moesten helemaal opnieuw beginnen. "Maar we hadden elkaar, en mama als Power-vrouw. En sport als uitlaatklep."

Ze is haar moeder nog steeds dankbaar voor het moeilijke besluit om hulp te zoeken. "Het was dé dappere stap naar een nieuw, beter en veilige toekomst", schrijft ze. "En nee, wij zijn niet zielig. Het heeft ons juist geholpen te strijden, nooit op te geven, doorzettingsvermogen te creëren en te geloven in onszelf. Zo ontzettend trots op jou mama."

Zwemcarrière

De Bruin is de succesvolste zwemster van Nederland. Ze zorgde in 2000 bij de Olympische Spelen in Sydney voor een sensatie. Ze won daar drie keer goud in een wereldrecord: op de 50 meter vrij, 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag. Daarnaast pakte ze nog een zilveren medaille op de 4x100 meter vrije slag.

Daarna was ze plots een publiek persoon. Iets waar De Bruijn zelf niet zo blij mee was. "Ik wilde alleen maar de beste van de wereld worden. Ik heb nooit gevraagd om een bekende Nederlander te worden", zei ze ooit in een interview met het AD. "Een actrice of zangeres wil in de spotlights staan, ik wilde alleen maar snoeihard zwemmen."