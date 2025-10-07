Als sinds de geruchten over een mogelijke aanstelling van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax is de kritiek daarop niet van de lucht. En nu de ex-international een aantal maanden aan het roer staat, zijn de reacties bepaald niet milder geworden. Nogal overdreven, zo vinden twee bekende fans.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn regelmatig in de Arena te vinden en Hoog is getrouwd met Ajax-hoofdscout Kelvin de Lang. Ze volgen alles rond de Amsterdamse club en trainer John Heitinga op de voet en geven in de nieuwste aflevering van hun Sportnieuws.nl-podcast hun duidelijk mening.

'Ongelooflijk veel kritiek'

Van As meent dat de trainer van Ajax onheus wordt bejegend. “Ik vind het ook een beetje sneu, een beetje zielig voor hem. Die jongen is net begonnen, ze zijn pas een paar wedstrijden onderweg en hij krijgt zo ongelooflijk veel kritiek. Ik ben van mening dat een trainer iets meer tijd nodig heeft om de boel op de rails te krijgen."

"Ze hebben niet de allerbeste selectie, het loopt niet, de pionnetjes staan nog niet op de juiste plek. Dat heeft gewoon tijd nodig en ik denk dat je iemand die tijd ook moet gunnen. Maar hij ligt zó onder een vergrootglas. Elke scheet die hij laat is weer een kop in de krant, bij wijze van spreken. En ik denk dat die continue druk, vanuit Ajax zelf en vanuit de buitenwereld ook wat met je doet als trainer. Daar wordt je ook niet beter van.”

Hoog erkent dat al die kritiek wel wat doet met een mens: “Ook privé. “Ook privé, ja”, aldus Van As. “Hij heeft natuurlijk al gezegd dat zijn gezin er ook last van heeft. Ik ben van mening dat een jonge training met weinig ervaring als hoofdcoach echt iets meer tijd moet krijgen.”

Kwetsbaar persoon

“Ik ben het zeker eens met je”, aldus Hoog tegen haar ex-ploeggenote. “Ik moet wel zeggen: als je vijf keer gelijkspeelt met een spel waarmee je totaal niet dominant bent, mag er natuurlijk kritiek zijn. En dat weet je ook als je coach wordt van Ajax. Al verlies je één wedstrijd krijg je kritiek. Maar ik vond het ook te ver gaan. Hij was ook echt wel een kwetsbaar persoon bij dat interview na de wedstrijd.”

De twee zijn het er over eens dat Heitinga niet de enige is met verantwoordelijkheid, doelend op de directie van Ajax die de oud-international aanstelde en de spelersgroep samenstelde.

Heitinga stond zelf na het 3-3 gelijkspel met Sparta ook even stil bij alle rumoer rondom zijn persoon: "Eigenlijk lees ik heel weinig, maar ik krijg wel veel mee. Kritiek op mij is prima, maar het komt ook bij je gezin binnen. Ik heb jonge kinderen en die gaan naar school. Ik vind dat we daar wel voorzichtiger in kunnen zijn." Heitinga is getrouwd is met de zus van oud-international Boudewijn Zenden en heeft drie kinderen.

Luister de podcast

Hoog en Van As, onder meer tweevoudig olympische kampioenen hockey én goede vriendinnen, nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering onder meer aandacht voor de ophef in de hockeywereld na een opmerkelijke rode kaart, het gedoe rond toptennisser Tallon Griekspoor en borstvergrotingen in de topsport. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: