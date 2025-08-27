Voormalig topzwemster Ranomi Kromowidjojo heeft dinsdag een speciale mijlpaal te vieren. Het is namelijk precies een half jaar geleden dat het leven van de olympisch kampioene en haar man Ferry Weertman volledig veranderde.

Op 26 februari werd namelijk hun dochtertje Livia geboren. Het is het eerste kindje van het topsportkoppel. "Wij zijn supertrots en blij. We genieten van dee heerlijke tijd", schreven Kromowidjojo en Weertman bij de eerste foto van hun dochter op Instagram.

De tijd gaat hard, want inmiddels is Livia alweer een half jaar oud. Een speciale dag voor de 35-jarige Kromo. Ze staat er dan ook iuitgebreid bij stil. "Zes maanden mama van deze tevreden en super happy baby", schrijft ze bij een foto van de lachende Livia. Die draagt voor de gelegenheid een prachtige Spaanse flamencojurk.

Vakantie

Het gezin ging deze zomer ook op vakantie naar Portugal. Daar bezochten ze ook een openwaterwedstrijd. Livia makte haar eerste stapjes in de voetsporen van haar ouders.

Op de foto's van de vakantie is te zien hoe Livia, begeleid door haar vader Ferry, haar voetjes laat baden in het open water. Een symbolisch moment, juist omdat Weertman in deze tak van sport zijn grootste successen vierde. "Livia genoot er super van, en ik ook", schreef Kromowidjojo bij het bericht.

Topsportcarrière

Kromowidjojo (35) en Weertman (33) behoren tot de meest succesvolle zwemkoppels die Nederland heeft voortgebracht. Zij werd olympisch kampioen in 2008 en 2012, hij won goud op de 10 kilometer open water tijdens de Spelen van Rio in 2016. In 2021 stopten ze allebei met topsport, trouwden een jaar later en verwelkomden in februari 2025 hun eerste kind: dochter Livia.

De twee topsporters zijn ook bekend van populaire tv-programma's. Zo deed Kromowidjojo mee aan Wie is De Mol?. Ze schopte het zelfs tit de finale maar bleek uiteindelijk de verliezend finalist. Weertman was net zo succesvol in het survivalprogramma Expeditie Robinson. Hij verloor de finale van Dennis Wilt.