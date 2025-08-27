René van der Gijp is inmiddels niet meer weg te slaan op televisie. De oud-voetballer is een vast gezicht bij de populaire talkshow Vandaag Inside. Maar Van der Gijp was ook jarenlang analist bij voetbalwedstrijden. In die tijd maakte hij het nodige mee met Co Stompé, een voormalig darter.

Hij memoreert daar aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Toen de Europa League-wedstrijden nog bij RTL zaten, moest Van der Gijp de analyse doen met Johan Derksen. "Wij hebben het in voorbeschouwingen niet één keer over wedstrijden gesproken, alleen maar over andere dingen", lacht hij.

"Maar dat mag niet meer. Bij Hélène (Hendriks, red.) mag ze een uur lang alleen maar over die wedstrijden praten", weet Van der Gijp. "Dat vind ik zo goed. Terwijl dat niet kan. Een of andere nietszeggende wedstrijd van de Europa League…" Ziggo Sport heeft inmiddels de rechten voor de prestigieuze Champions League, maar ook voor de kleine broertjes de Europa League en de Conference League.

Jolige avonturen met Derksen

In Van der Gijps tijd als analist ging het er heel anders aan toe. "Wij hadden het gewoon een half uur over darten. Co Stompé zat dan verder in een andere studio darten te doen. En dan zei Johan: 'Hoe zouden Co en al die andere darters zo verschrikkelijk lelijk zijn?' Dan gingen we daar over discussiëren", weet Van der Gijp nog.

Belastingfraude Stompé

Het brengt Van der Gijp bij een ander onderwerp: de belastingproblemen van Stompé. Tussen 2009 en 2013 zou hij iets meer dan 200.000 euro aan inkomsten niet hebben gemeld. Het leverde de voormalig darter een werkstraf op van 150 uur.

Van der Gijp vroeg iedere keer als hij Stompé zag hoe de belastingfraude tot stand kwam. "Hij zei: 'M’n vrouw vulde die papieren in'. Dat vind ik zó goed. Zijn vrouw vulde zijn papieren in…", zegt Van der Gijp, die niet meer bijkomt van het lachen. "Die gaf alleen maar dat salaris als tramchauffeur op", giert hij. "Ze was een paar hokjes vergeten in te vullen", haakt zaakwaarnemer Rob Jansen lachend in, waarmee het onderwerp werd afgesloten.

Heksenjacht

Stompés vrouw kreeg een taakstraf van 190 uur. "We hebben zelfs onze trouwringen moeten verkopen om overeind te blijven", vertelde hij in 2017. "Mijn vrouw en ik hebben fouten gemaakt, maar deze heksenjacht slaat nergens op", zei de oud-darter over de manier waarop hij werd aangepakt in de media.

Stompé verkaste mee van RTL naar Viaplay toen zij de rechten van darts kregen.