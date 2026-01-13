Sylvie Meis kennen we natuurlijk allemaal als ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart. Waar laatstgenoemde in Estavana Polman een nieuwe partner vond, is de tv-persoonlijkheid een stuk minder gelukkig in de liefde. Toch gonst er een nieuwe naam rond, nadat bekend werd dat Meis weer single is.

Sinds 2024 was Meis namelijk een setje met de Duitse miljonair Patrick Gruhn. De twee wisten dat aardig buiten de spotlights te houden. Op sociale media of tijdens (tv-)optredens werd er geen woord over gerept. Toch hield ook deze relatie geen stand. Duitse media meldden dat Meis en Gruhn sinds oktober vorig jaar uit elkaar zijn.

Sylvie Meis alweer gelukkig in de liefde?

Maar waar deuren sluiten, gaan nieuwe open. Dat is qua liefdesleven bij Meis wel vaker het geval. "Er circuleert alweer een nieuwe naam: Teun Swinkels uit Eindhoven", meldt Evert Santegoeds in zijn podcast Strikt Privé. "En dat is een verhaaltje wat de ronde doet. Dat ze daar nu iets moois mee zou beleven."

Volgens Santegoeds is het niet uitgesloten dat de nieuwe vlam van Meis een link heeft met Royal Swinkels, de op een na grootste brouwerij van Nederland. "Maar hij zit in onroerend goed", weet de hoofdredacteur. "Dat sluit ook niet uit dat hij wat heeft met Sylvie. En ja, nou ja, we gaan het wel weer volgen. Het begint allemaal weer van vooraf aan. En ik denk zo langzamerhand voor de twaalfde of dertiende keer."

Meis openhartig over liefdesleven

Meis was tussen 2005 en 2013 getrouwd met Van der Vaart. Het koppel werd op de voet gevolgd door paparazzi. De diva werd niet alleen bekend in Nederland, in Duitsland werd ze een heuse tv-persoonlijkheid. Ongezien over straat kan ze dus niet meer, zeker niet als het om daten gaat. "Ik zou het liefste iemand daten en als het na drie weken niks blijkt te zijn weer door naar de volgende. Dat zou ik eigenlijk nu nog steeds het liefste willen", vertelde Meis onlangs.

Meis kwam in het programma Geur van Succes tot de 'eigenlijk erge, maar wel ware' conclusie dat ze tegenwoordig altijd haar carrière boven haar privéleven zou zetten. "Heftig, maar het is wel zo blijkbaar."