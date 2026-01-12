Het bleef lange tijd opvallend stil rond het privéleven van Sylvie Meis, maar achter de schermen speelde er de afgelopen periode wel het nodige. Dat had alles te maken met haar relatie met de Duitse miljonair Patrick Gruhn.

De relatie tussen Meis en Gruhn werd in 2024 bekend en bleef sindsdien grotendeels buiten de schijnwerpers. Hoewel de twee zich af en toe samen lieten zien, kozen ze er bewust voor om hun privéleven afgeschermd te houden. Interviews over hun relatie gaven ze nauwelijks en ook op sociale media bleef het opvallend rustig.

Relatie ten einde?

Volgens het Duitse Bild is er inmiddels duidelijkheid gekomen over het liefdesleven van Meis en Gruhn. De relatie van het stel zou al sinds oktober tot het verleden behoren. Daarbij was geen sprake van ruzie of drama. De beslissing zou in goed overleg zijn genomen, met wederzijds respect en begrip.

Gruhn, die veertien jaar jonger is dan Meis, is een Duitse ondernemer die actief is in de tech- en cryptowereld. Daarnaast is hij de zoon van de in 2022 overleden nachtclubeigenaar en societyfiguur Rolf Eden, jarenlang bekend als een van de bekendste playboys van Duitsland. Ondanks die achtergrond hield Gruhn zijn relatie met Meis bewust buiten de publiciteit.

De relatie kwam destijds naar buiten nadat Meis en Gruhn samen op vakantie waren op Ibiza, waar ze ook een einde leken te maken aan geruchten over hun band. Toch hielden ze hun liefde altijd grotendeels buiten beeld. Die terughoudendheid zorgde er mede voor dat veranderingen in hun relatie lange tijd onopgemerkt bleven.

Leven buiten de spotlights

Die aanpak past bij de manier waarop Meis de afgelopen jaren met haar privéleven omgaat. Na eerdere huwelijken, waaronder met oud-voetballer Rafael van der Vaart, kiest ze steeds nadrukkelijker voor rust en privacy. Volgens de berichtgeving speelden verschillen in toekomstvisie uiteindelijk een rol bij het uit elkaar gaan.

Voorlopig richt Meis zich vooral op haar werk en haar dagelijkse leven. Op Instagram deelt ze de laatste tijd voornamelijk sportmomenten, reizen en beelden met haar zoon Damián, die bij Jong Ajax voetbalt. Over haar privésituatie laat ze zich daarbij niet uit, wat past bij de terughoudendheid die ze al langer aan de dag legt.

Die lijn sloot ook aan bij haar eerdere terugblik op het afgelopen jaar, waarin Meis sprak over 'grote mijlpalen', nieuwe projecten en persoonlijke groei. Haar liefdesleven liet ze daarbij onbesproken, terwijl de relatie met Gruhn volgens de berichtgeving toen al was beëindigd.