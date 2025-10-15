Real Madrid-speler Vinicius Junior wordt verwacht in een rechtszaak na een uit de hand gelopen feest in Brazilië. Hij kan worden veroordeeld tot een gevangeisstraf. De aanvaller organiseerde een gigantisch feest in Rio de Janeiro met zo'n 500 gasten en talloze beroemdheden. Er moest echter worden ingegrepen door de politie.

De superster is in zijn thuisland aangeklaagd wegens het 'verstoren van de rust' van zijn buren. De reden? Een gigantisch verjaardagsfeest dat hij op 12 juli 2025 in Rio de Janeiro organiseerde. De officiële aanklacht volgde een week later, en woensdag bevestigden officiële bronnen de rechtszaak.

Overlast

Volgens O Globo vond het feest plaats op een luxueuze evenementenlocatie, maar was de herrie zo extreem dat buren in de wijk klaagden over de overlast. De politie werd ingelicht en die verzocht de feestgangers om de muziek en het geschreeuw te dimmen.

Maar zodra de autoriteiten vertrokken, keerde alles terug naar het 'normale' niveau. "Het geluid bereikte opnieuw een extreem hoog volume", schreef de aanklager in zijn rapport. De voorlopige zitting in deze zaak staat gepland voor 6 november.

Gevangenisstraf

De lokale pers meldt dat er zo'n 500 gasten aanwezig waren op het feest, waaronder rapper Travis Scott, teamgenoot Eduardo Camavinga en zangeres Anitta, naast andere beroemdheden. Er werd zelfs vuurwerk afgestoken en er waren attracties die je normaal in een pretpark zou vinden.

Dit 'misdrijf' is in Brazilië strafbaar met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden, of een geldboete, conform de Braziliaanse wet.

Liefdesleven

Vinicius is in Brazilië ook onderwerp van gesprek vanwege zijn liefdesleven. De roddelbladen spreken van een relatiebreuk tussen de voetballer en populaire presentatrice Virgínia Fonseca. De reden daarvoor zouden gesprekken met modellen zijn, terwijl Vinicius dus een relatie had.

"Onlangs maakte ik een situatie mee waardoor ik gedwongen werd naar mezelf te kijken en gedrag te herkennen dat niet overeenkomt met wie ik wil zijn", zo schreef de Real Madrid-ster op Instagram. Vervolgens noemt hij Virginia, die veel verdriet lijkt te hebben door de handelswijze van de voetballer.

