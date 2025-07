Topdarter Michael van Gerwen en zijn ex-vrouw Daphne gaan goed met elkaar om, ondanks hun scheiding. Dat maakt Daphne bekend aan Shownieuws op SBS 6. "Gewoon als vrienden ook", is de eerste reactie van de ex-vrouw van de Nederlandse darter sinds het nieuws bekend werd dat de twee uit elkaar gingen eind mei.

Veel geruchten gingen de rondte over de reden van de scheiding. Er werd overspel gepleegd door Daphne, iets wat niet de bedoeling was. Dat vertellen zij en haar nieuwe partner Robert. "We kennen elkaar al lang en we hebben altijd een klik gehad. Ja, toen is het vonkje gesprongen. Dat was niet de bedoeling, maar dat gebeurde. We hebben niemand voor hun hoofd willen stoten, laat ik dat voorop stellen", zegt hij tegen Shownieuws.

'Anders gelopen dan verwacht'

Hij heeft de topdarter, die afgelopen week in de tweede ronde van de World Matchplay in Blackpool werd uitgeschakeld, geen pijn willen doen. "Michael niet, niemand niet. Het is gebeurd. Het was een beetje anders gelopen dan verwacht." Daphne is in verwachting van een meisje met haar nieuwe partner. Ze onthulden het geslacht dit weekend bij een gender reveal party. "Dat was ook zeker niet de bedoeling", geeft zij eerlijk toe. "Zeker niet, alleen dat gebeurde", valt Robert haar bij.

'Veel respect voor Michael'

Ze willen samen aangeven dat het contact met Van Gerwen goed is. "Dat gaat allemaal goed tussen ons. Als vrienden zelfs ook." Daphne's nieuwe partner Robert sluit af met 'veel respect voor Michael'. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen darts heeft met Daphne twee kinderen; Zoë en Mike. Hij nam na de scheiding een maand pauze van zijn sport om thuis alles te regelen voor hun kinderen. Op de World Matchplay was oudste dochter Zoë erbij.

Michael van Gerwen op de World Matchplay

Met haar steun versloeg Van Gerwen in de eerste ronde van het grote rankingtoernooi landgenoot en dartslegende Raymond van Barneveld. Daarmee was hij verzekerd van 15.000 pond prijzengeld. Daar bleef het verder ook bij, want Josh Rock bleek in de tweede ronde te sterk. De jonge Noord-Ier liep tegen Van Gerwen de hele partij achter de feiten aan, maar de Nederlander miste te veel dubbels en liet Rock terugkomen in de partij. In de slotfase gaf hij de zeker lijkende zege uit handen.

Bekijk hieronder het fragment van Shownieuws en het gesprek met Daphne en nieuwe partner Robert.