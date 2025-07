Michael van Gerwen won maandagavond onder toeziend oog van zijn dochter Zoë (7) op de World Matchplay. Na afloop van de 10-6 zege op Raymond van Barneveld sprak Van Gerwen enthousiast over de aanwezigheid van zijn dochter.

Van Gerwen komt uit een lastige periode in privésferen en heeft dan ook nog niet het gewenste wedstrijdritme, wat tegen Van Barneveld tot uiting kwam. Mighty Mike hoopt in september weer in topvorm te zijn, omdat er dan veel Euro Tours op het programma staan. "Die maand ga ik gebruiken om mezelf te klaarstomen voor de Grand Prix, Grand Slam of Darts, het EK. Dan wil ik er staan."

"We weten allemaal dat ik niet uit de beste positie van mijn leven kom", spreekt Van Gerwen over de scheiding met zijn ex-vrouw. "Ik ga er het beste van maken en daarna ga ik lekker met de kinderen op vakantie. Daarna ga ik gas geven."

Zelfstandige dochter

Zoë is dus mee naar Washington om haar vader aan te moedigen. Nou ja, aanmoedigen: "Het darten interesseert haar niet zoveel. Maar het is wel mooi - als ik dan een beetje vrije tijd heb, in dit toernooi heb je dat natuurlijk - dat je dan samen wat tijd kan spenderen."

Zijn zoon Mike is nog een beetje jong om mee te gaan naar zijn toernooi, zegt de nummer drie van de wereld. "Mijn dochter doet helemaal d'r eigen ding. Die is zelfstandig, doucht zelf, zet haar eigen wekker. Daar heb ik nul last van, dus dat is heel fijn."

World Matchplay Draait Door

