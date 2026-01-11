Daphne Govers, de ex-vrouw van topdarter Michael van Gerwen, is vrijdag bevallen van een dochter. Dat maakt ze bekend via Instagram.

Govers plaatst op het sociale medium een foto vanuit het ziekenhuis van de pasgeboren baby. "Welkom op de wereld lieve kleine Mila", schrijft de ex-partner van Van Gerwen bij de foto van haar dochtertje. In het bericht staat ook de datum 9 januari vermeldt, waarmee ze erop lijkt te wijzen dat Mila op die datum ter wereld is gekomen. Govers reageert ook bij Shownieuws: "Het is allemaal goed gegaan en heel snel gelukkig. Ik voel me goed en met de kleine meid gaat ook alles goed."

Voor Van Gerwen en Govers was 2025 een bewogen jaar. De darter maakte in mei bekend dat hij een Daphne ruim tien jaar na hun bruiloft uit elkaar gingen. Van Gerwen stopte daarop tijdelijk met darten, maar keerde later wel weer terug. De topdarter en zijn ex-vrouw hebben samen twee kinderen: dochter Zoë en zoon Mike. Voor Govers is daar met haar nieuwe vriend nu dus een derde kindje bij gekomen.

Van Gerwen hoopt op beter jaar

Van Gerwen kende mede door de privéproblemen ook op sportief vlak een moeizaam jaar. Toch slaagde hij er als één van de weinige darters naast Luke Littler wel in om een televisietoernooi te winnen. Van Gerwen was in Amsterdam voor eigen publiek de beste bij de World Series of Darts Finals. Op het WK hoopte Van Gerwen zijn vierde wereldtitel te pakken, maar hij strandde in de vierde ronde tegen zijn oude rivaal Gary Anderson.

De 36-jarige Van Gerwen heeft sindsdien vrij voordat het nieuwe dartjaar gaat beginnen. Hij lijkt zich in ieder geval te vermaken, want eerder deze week had hij samen met zijn kinderen flink wat pret door het winterse weer in Nederland en dit weekend werd hij gespot op een feest.

Van Gerwen moet overigens snel weer aan de bak. Op 15 en 16 januari is hij van de partij bij de Bahrain Darts Masters en op 19 en 20 januari doet hij mee aan de Saudi Arabia Darts Masters. Dat zijn de eerste World Series-toernooien van het jaar. Naast Van Gerwen doen ook Gian van Veen en Danny Noppert mee aan die evenementen. Van Gerwen werd ondanks zijn mindere jaar als nummer 4 van de wereld ook gewoon uitgenodigd voor de Premier League Darts.