Heel Nederland kleurt wit vanwege de aanhoudende sneeuwval. Topdarter Michael van Gerwen maakte er gebruik van door op pad te gaan met dochter Zoë en zoon Mike. Het leverde hartverwarmende plaatjes op.

Van Gerwen beleefde een dramatisch 2025, op sportief en persoonlijk vlak. Zo scheidde hij van zijn ex-vrouw Daphne en werd zijn vader ernstig ziek. Mede daardoor waren de resultaten van MvG niet al te best. Hij won nog wel de World Series Darts Finals in Amsterdam, maar verder was het armoe troef. Op het afgelopen WK verloor hij al in de vierde ronde van Gary Anderson, waarna latere finalist Gian van Veen hem op de wereldranglijst passeerde.

Desondanks kan Van Gerwen zich opmaken voor opnieuw een jaar in de Premier League Darts. Ook is hij uitgenodigd voor de eerste World Series-toernooien in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat begint allemaal over ruim een week. Dus maakte Mighty Mike voordat zijn agenda weer voller stroomt tijd voor zijn kinderen.

Van Gerwen beleeft sneeuwplezier met kinderen

Die nam hij woensdag mee naar een besneeuwde helling in de buurt. Dat is te zien op aandoenlijke foto's die Van Gerwen op sociale media dumpte. Eentje van dochter Zoë, de ander van zoon Mike. Goed ingepakt genieten de kinders van de Nederlandse darter van de sneeuwpret. Er werd zelfs een slee meegenomen om van de helling af te gaan.

𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐮𝐧 with the little ones ☃️❄️ pic.twitter.com/wm7DvPRkij — Michael Van Gerwen (@MvG180) January 7, 2026

Update over liefdesleven

Van Gerwen is in tegenstelling tot zijn ex-vrouw nog niet toe aan een nieuwe relatie. Onlangs gaf hij openheid over die zaken. "Ik kom uit een lange relatie, dus het is wel even goed zo", zei hij tegenover roddelblad Story. "Hopelijk gaat alles vanaf nu weer bergopwaarts. Ik ben een levensgenieter, en dat is ontzettend belangrijk om hier bovenop te komen."

Vlak vóór het WK darts vertelde Van Gerwen bij Sportnieuws.nl Darts Draait Door al uitgebreid over zijn nieuwe leven als alleenstaande vader van twee kinderen en wat dat nieuwe leven voor invloed had op zijn nieuwe bestaan. Hij deelde hoe hij zo snel is afgevallen en hoe zijn planning voor 2026 eruit ziet. De vakantie zit er in ieder geval al snel op, want half januari staan de eerste World Series in Bahrein en Saoedi-Arabië al op het programma en in het laatste weekend van januari is ook nog de World Masters.