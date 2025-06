De Argentijnse voetballer Alexis Mac Allister wordt aangeklaagd door zijn ex-vriendin. De speler van Liverpool zou haar bedrogen hebben. Nu eist de voormalig liefde een schadevergoeding.

De Argentijnse international zette in 2022 een paar dagen na de wereldtitel met zijn land een punt achter de relatie met toenmalige vriendin Camila Mayana. Nu eist zij een schadevergoeding van maar liefst zes miljoen dollar (ongeveer 5,3 miljoen euro) van hem.

Dit bedrag staat voor de jaren die ze samen in het buitenland doorbrachten tijdens hun vijf jaar durende relatie. Volgens Mayana bedroog en verliet de topvoetballer haar om een relatie te beginnen met zijn nieuwe vriendin Ailen Cova. Dit meldt de Britse krant Daily Mail. Met zijn nieuwe vriendin verwacht hij een kindje.

250.000 dollar

Mayana eist 250.000 dollar voor elke maand dat ze samenwoonden. "De kanker van mijn moeder heb ik overleefd, maar wat hij heeft gedaan niet. Ik moet nog steeds verwerken wat ik via de televisie heb vernomen", vertelde Mayana in het programma A la Tarde.

Mac Allister reageerde in november 2024 voor het eerst publiekelijk op de hele situatie. In een korte verklaring aan de pers zei hij: "De relatie is voorbij. Zij ging haar eigen weg, ik de mijne. Wat betreft de rechtszaak, alles ligt bij de rechtbank, daar hoort het thuis. We moeten afwachten."

"Het is normaal dat iedereen de dingen anders ziet. Zij heeft besloten iets openbaar te maken, maar ik weet hoe het gegaan is en daarom ben ik rustig."

Het stel was ook samen te zien in het Anfield stadion in Liverpool tijdens de viering van het behalen van de Premier League-titel, waar Cova emotioneel verklaarde: "Mijn kampioen. Ik ben er trots op dat ik je bij elke stap op je pad mag begeleiden."

