Oud-wielrenner Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem hebben hun eerste nachten als kersverse ouders goed doorstaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd zoon Loet geboren. "Het voelt allemaal een beetje onwerkelijk."

De 40-jarige oud-renner leeft nog altijd in een roze wolk. Zijn eerste kindje Loet werd rond 5.30 uur thuis geboren. De kersverse vader deelt lieve foto's van zijn familie. Stiefdochter Juno kijkt met een grote glimlach naar haar nieuwe zusje.

Ex-wielrenner Thomas Dekker deelt babynieuws met vriendin: 'Dat hebben we met zijn tweeën op de bank gedaan' Bijzonder nieuws van oud-wielrenner Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem. Ze zijn ouders geworden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd zoon Loet geboren. "Het meest bijzondere gevoel ooit."

Duizenden berichten

Dekker kan het bijna niet geloven dat hij nu vader is. Vanaf zijn bed maakt hij een filmpje om zijn volgers te bedanken. "Dan lig je dan op bed met een kleintje. En dan ben je vader. Ik heb denk ik een paar duizend berichten gekregen, dus ik heb niet iedereen kunnen antwoorden. Maar wel heel veel liefde ontvangen", begint hij zijn verhaal.

"Het gaat hier allemaal super goed. Het voelt allemaal een beetje onwerkelijk. Maar we zijn enorm lekker aan het genieten in onze bubbel. Ik heb nog geen stap buiten de deur gezet. Het is een hele mooi bevallig geweest. We hebben dat lekker met z'n allen gedaan. Juno die er uiteindelijk bij kwam."

Loet aan de borst

Op de achtergrond is zijn nieuwe baby'tje even te horen. "En Loet die nu lekker aan de borst zit. We gaan ons klaarmaken voor de nacht. Ik vind het heel bijzonder om het zo mee te maken en te voelen. Bedankt voor alle lieve berichten."

Tegen RTL Boulevard maakte Dekker bekend erg zenuwachtig te zijn geweest voor de bevalling. Zijn vriendin was er rustig bij, want zij heeft al een dochter uit een eerdere relatie. "Ik heb als een soort boeddha naast haar gezeten. Je bent er natuurlijk gewoon voor elkaar."

"De ouders zijn geweest en voor de rest zijn we lekker met zijn viertjes", zei Dekker. "We zijn lekker aan het genieten en iedereen is gezond, dus dat is fijn."