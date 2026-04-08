Lando Norris kroonde zich afgelopen jaar tot wereldkampioen in de Formule 1, maar het begin van het nieuwe seizoen verloopt uiterst moeizaam. De Brit verzette zijn zinnen dinsdag dan ook door wedstrijd in de Champions League te bezoeken en werd daar gespot met een wel heel opvallend persoon.

Norris heeft door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië wat extra tijd gekregen om de moeizame start van het nieuwe seizoen te verwerken. Hij is net als Max Verstappen absoluut geen fan van de nieuwe regels en staat na drie races slechts vijfde in de WK-stand met 47 punten achterstand op leider Kimi Antonelli. Een schril contrast met vorig jaar toen hij Verstapen na vier jaar onttroonde als wereldkampioen.

De Brit vierde na het binnenhalen van de wereldtitel groot feest met zijn familie en daar was ook zijn vriendin Magui Corceiro van de partij. Het model was door het dolle heen na de triomf van de Brit en werd door de televisiecamera's ook veelvuldig in beeld gebracht. In februari leek de liefde tussen de twee echter ineens over.

Norris plotseling weer gespot met vermeende ex

Norris liet zich tijdens een onderonsje met oud-teamgenoot Carlos Sainz ontglippen vrijgezel te zijn en ook de Britse pers was ervan overtuigd dat de relatie gestrand was. Het zou echter zomaar kunnen zijn dat de plooien tussen de twee weer zijn gladgestreken.

Corceiro dook dinsdag namelijk naast Norris op in haar thuisland. De twee zaten samen op de tribunes bij het Champions League-duel tussen Sporting CP en Arsenal. Voor Corceiro was dat als Portugese natuurlijk lekker in de buurt, terwijl Norris deze hele maand vrijaf heeft. Hij komt pas in het eerste weekend van mei weer in actie bij de GP van Miami.

Arsenal boekt belangrijke zege in Champions League

Norris en Corceiro zagen Arsenal een belangrijke zege boeken in de kwartfinale van de Champions League Kai Havertz maakte in blessuretijd het enige doelpunt, op aangeven van Gabriel Martinelli: 0-1. Arsenal heeft daardoor een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in eigen huis. De Engelse topclub hoopt dit seizoen eindelijk voor het eerst de belangrijkste Europese prijs te winnen.