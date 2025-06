Een mooie dag voor de familie van Forumle 1-coureur Max Verstappen. Zijn moeder en zus gingen namelijk op pad voor een bijzondere zoektocht. Binnenkort vindt er een huwelijk plaats in de familie en daar hoort natuurlijk een jurk bij.

Victoria Verstappen, de zus van Max, zal binnenkort in het huwelijksbootje stappen. Haar vriend Tom Heuts deed een romantisch aanzoek in 'de stad van de liefde': Parijs. Voor Victoria was het 'de makkelijkste 'ja' ooit', zo schreef ze op Instagram.

Het stel is al lang samen en ze hebben ook al drie kinderen: Luka, Lio en Hailey. De 25-jarige deelt veel over het moederschap op Instagram en werd dan ook ooit uitgeroepen tot Social Mama van het jaar.

'Zo'n leuke dag'

Momenteel is Victoria ook durk bezig met de voorbereidingen voor haar bruiloft. Een groot onderdeel daarvan is natuurlijk het kopen van een jurk. "Gisteren hadden we zo'n leuke dag", schrijft ze op Instagram bij een foto van haar entourage die mee ging naar de passessie. "We gingen bruidsjurken passen." Ook de moeder van haar en viervoudig F1-wereldkampioen Max, Sophie Kumpen, was erbij.

Victoria onthult zelfs al hoe ze eruit ziet in een lange, witte, kanten jurk. Dat is 'helaas' niet het model geworden dat ze zal dragen op haar trouwdag. "Zoveel jurken gepast en ze waren allemaal zo mooi", schrijft Verstappen. Dé jurk zal daar vast tussen hebben gezeten.

Max Verstappen en Kelly Piquet

Voor Victoria is 2025 een bijzonder jaar, want ze is ook voor de eerste keer tante geworden. Broer Max is namelijk vader geworden van dochter Lily, samen met zijn vriendin Piquet. Zij heeft uit een eerdere relatie al een dochter, Penelope.

De Red Bull-coureur en Piquet lijken nog geen concrete trouwplannen te hebben, al hintte het Braziliaanse model daar onlangs wel op. Ze versprak zich namelijk tijdens een interview. “En uiteindelijk ben ik dan ook met een F1-coureur getrouwd. Of nou ja, nog niet getrouwd, maar wel een familie gestart", zei ze.