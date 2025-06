Kelly Piquet heeft het als moeder van de pasgeboren Lily enorm druk, maar de vriendin van Max Verstappen vergeet haar andere dochter zeker niet. Piquet deelde maandagavond beelden op Instagram van Penelope, die schitterde in Monaco.

Piquet deelde met haar twee miljoen volgers hoe Penelope balletpasjes deed. Op de straten van Monaco was het 5-jarige meisje in een balletpakje gehesen, om onder begeleiding de nodige bewegingen te maken. Aan de foto's te zien, had de bonusdochter van Verstappen het enorm naar haar zin. Ze had een grote lach op haar gezicht en gaf ook haar moeder een dikke kus.

Piquet vond het zelf ook geweldig. 'Hoeveel denk je dat ik gehuild heb?', schrijft ze bij de fotoreeks op haar Instagram. Ondanks dat de kleine Lily - dochter van Piquet en Verstappen - net geboren is, vergeet het Braziliaanse model haar oudere dochter (kind van voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat) zeker niet. P verschijnt nog regelmatig op Instagram en lijkt ook blij te zijn met haar kleine zusje.

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) deelt vertederende beelden van 'twee engeltjes': 'Ik droomde van dit moment' Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft vertederende beelden gedeeld op Instagram. Samen met de Nederlander verwelkomde het model onlangs haar tweede kindje: Lily. Daar is ze dolgelukkig mee.

'Twee engeltjes'

'Moeder van twee engeltjes', schreef de 36-jarige bij een foto van de zussen in matchende outfits op Instagram. 'Vanaf het eerste begin droomde ik van dit moment, waarop ze samen zijn. Zij aan zij. Een van hen komt op deze wereld en de andere heet haar liefdevol welkom.' Victoria Verstappen, de zus van Max en zelf ook moeder, reageerde met hartjes onder de post.

Kelly Piquet deelt intieme beelden en looft geliefde Max Verstappen op bijzondere dag: 'Beste waar ik op kon hopen' Kelly Piquet heeft een aantal liefdevolle foto's gedeeld op haar Instagram. Daarbij is ze lovend voor haar vriend Max Verstappen en haar vader Nelson Piquet, die ze allebei een fijne vaderdag wenst.

Afgelopen zondag werd Verstappen zelf nog in het zonnetje gezet door zijn vriendin. 'Fijne vaderdag voor de beste om wie ik had kunnen vragen', schreef Piquet over de kersverse vader én haar eigen vader Nelson Piquet. De Braziliaan werd zelf drie keer wereldkampioen in de Formule 1. De teller van Verstappen staat al op vier.

Formule 1-seizoen

Verstappen eindigde zondag op de tweede plek bij de Grand Prix van Canada en liep daarmee in op Oscar Piastri en Lando Norris. De twee McLaren-coureurs staan boven hem in de WK-stand. De volgende race is in Oostenrijk, op zondag 29 juni. Naar verwachting zal het helemaal vol zitten met Nederlanders op de tribunes van de Red Bull Ring.