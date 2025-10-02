David Beckham heeft weer een ongelofelijk succesvol jaar achter de rug, zo blijkt uit de financiële cijfers van al zijn zakelijke avonturen. De oud-stervoetballer en zijn vrouw harkten recordbedragen binnen.

Beckham (50) was rond de eeuwwisseling middenvelder van onder andere Manchester United, Real Madrid en het Engelse elftal. In die tijd verdiende hij uiteraard al een bijzonder goed salaris, maar ook buiten de lijnen was hij toen al actief als het gezicht en lichaam van verschillende grote merken.

Na zijn actieve carrière is Beckham nog altijd bijzonder actief als ondernemer. De omzet van al zijn bedrijven steeg naar 73,4 miljoen pond, een stijging van één procent ten opzichte van een jaar eerder, weet The Sun te melde. Maar een nog belangrijkere vraag: hoe zit het met de winst? Ook die is prima in orde. DRJB Holdings, de overkoepelende organisatie van al zijn bedrijven, maakte 35,1 miljoen pond (ruim 40 miljoen euro) winst, een stijging van 24 procent.

'Graag gezien gezicht'

De successen komen vooral voort uit de deals met modemerken Boss (kleding) en Safilo (onder andere brillen). Een bron vertelt The Sun dat Beckham momenteel meer dan ooit graag met de handjes uit de mouwen in zijn bedrijven staat en zo het nodige werk verricht. "David is nog steeds een graag gezien gezicht voor campagnes, maar hij is inmiddels ook volwassen geworden en gegroeid naar een ongelofelijk indrukwekkende en slimme zakenman", zegt de bron.

'Niet voor altijd op billboards'

De oud-voetballer 'geniet heel erg van de mechanismen in bestuursvergaderingen'. "Hoewel hij er nog altijd super uitziet, zal hij niet voor altijd in zijn onderbroek op billboards willen staan. Zes jaar na het oprichten van zijn merkenmanagement is hij betrokkener dan ooit. Nu is hij bezig met een spannende volgende fase van evolutie en hij wordt graag betrokken bij nieuwe projecten." Het helpt volgens het Engelse tabloid mee dat Beckham ook internationaal weer volop in de aandacht staat, mede te danken aan zijn realityserie op Netflix.

Realityserie Victoria

Het goede zakennieuws rond Beckham komt in de week waarin ook zijn vrouw Victoria de internationale aandacht gaat pakken. Haar eigen realityserie komt begin oktober uit op Netflix. Samen waren de oud-voetballer en de vrouw die beroemd werd als onderdeel van de immens populaire girlband Spicegirls en tegenwoordig ook indruk maakt als ondernemer, vorig jaar al zo'n 500 miljoen pond waard, aldus de Sunday Times.