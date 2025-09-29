Victoria Beckham heeft zich uitgesproken over de langlopende familievete die gaande is binnen haar familie. Het ex-lid van The Spice Girls lijkt in haar nieuwe documentaire de ruzie met haar zoon Brooklyn op te willen lossen.

Op dit moment botert het niet zo tussen Victoria (51) en David (50) Beckham en hun oudste zoon Brooklyn (26) en zijn vrouw Nicola Peltz (30). De ouders van Beckham junior zouden niet gecharmeerd zijn van Peltz en daarom zou de relatie tussen ouders en zoon vertroebeld zijn. Brooklyn was in mei niet aanwezig bij de vijftigjarige verjaardag van zijn vader en Victoria en David werden niet uitgenodigd voor het huwelijksfeest van Brooklyn.

Binnenkort verschijnt op Netflix een nieuwe documentaire-serie over het leven van Victoria Beckham en volgens The Daily Mail vertelt ze in die serie openhartig over de band met Brooklyn. Zo zegt de moeder dat ze het probleem wil oplossen omdat ze 'het gevecht niet langer aankan'. Voor Victoria Beckham zou het filmen van de nieuwe serie een 'achtbaan van emoties en een eye-opener' zijn geweest rondom de situatie met Brooklyn.

'Hij zal ooit terugkeren'

Een bron vertelde tegenover de Engelse krant over het gevoel van Beckham over Brooklyn. "Ze weet dat hij op een dag terug zal keren bij haar. Deze situatie heeft haar wel doen beseffen hoe gezegend ze is met de familie die ze om haar heen heeft en die haar supporten. Ze vond het heel emotioneel en ontwapenend op hetzelfde moment."

Brooklyn Beckham

Waar zijn vader en moeder een leven in de schijnwerpers leven, is Brooklyn Beckham ook niet meer weg te denken uit zijn sport. Hij is een golfer op hoog niveau en deed bijvoorbeeld afgelopen weekend mee aan de bekende Ryder Cup. Brooklyn Beckham heeft zelf nog niet gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen in