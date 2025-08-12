De familieperikelen in het gezin van voetballegende David Beckham en zijn vrouw Victoria hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Zoon Brooklyn heeft het al een tijdje aan de stok met zijn ouders. Die waren dan ook niet uitgenodigd op zijn tweede huwelijksfeest. "Hartverscheurend", is het oordeel.

Brooklyn stapte begin deze maand voor de tweede keer in het huwelijksbootje met zijn vrouw Nicola Peltz via een zogeheten vow renewal. Daarbij wisselde het koppel, drie jaar na hun bruiloft in 2022, opnieuw hun geloften uit.

De ouders van Peltz hadden een grote rol in de ceremonie, die werd geleid door haar vader Nelson. Nicola droeg bovendien de oude trouwjurk van haar moeder, zo blijkt uit de foto's die het koppel maandag op Instagram deelde.

Contact verbroken

David en Victoria waren niet aanwezig op de feestelijke dag. Daarmee komt de familieruzie tussen de oud-voetballer en popster tot een nieuw dieptepunt. De relatie van Brooklyn en Nicola zou aanleiding zijn geweest voor het verbreken van het contact. De 26-jarige zoon was ook niet aanwezig op de 50e verjaardag van zijn vader.

Britse tabloids claimen dat Brooklyn al maanden geen contact heeft gehad met de rest van het gezin. Bovendien hebben zijn jongere broertjes, Romeo en Cruz, hem ontvolgd op Instagram. Zij hebben ook nog een zusje: Harper.

Ruzie na eerste bruiloft

De vlam sloeg in de pan na de eerste bruiloft van Brooklyn en Nicola. Ook daarin liet het bruidspaar David en Victoria links liggen. Zo droeg Nicola een jurk van het merk Valentino en dus niet een ontwerp van haar schoonmoeder. Die is modeontwerpster voor haar eigen merk Victoria Beckham.

Ondanks de afwezigheid van zijn ouders was Brooklyn blij met de vow renewal. "Eerlijk gezegd zou ik elke dag opnieuw de liefde aan haar kunnen verklaren", zei hij over zijn vrouw tegen People Magazine. "Het belangrijkste is dat je een persoon vindt om de rest van je leven mee te delen."

'Hartverscheurend'

Veel volgers van Brooklyn vinden het echter ook belangrijk dat hij het contact met zijn familie goed onderhoudt. Dat blijkt uit veel reacties op de foto's van het huwelijksfeest. "Hartverscheurend voor zijn ouders", wordt bijvoorbeeld geschreven. "Het leven is kort en je gaat spijt krijgen." "Je ouders verdienen dit niet."