Het is aftellen naar de start van de Olympische Winterspelen, ook voor de atleten van TeamNL. Volgens oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As breken er mooie weken aan voor de Nederlandse schaatsers. "Ik denk dat ze het gezellig gaan maken."

"Nog elf dagen tot de openingsceremonie en dan gaat het beginnen", zegt Van As in de podcast voor Sportnieuws.nl. "Hoe gaan al die atleten toeleven naar de Spelen?", vraagt ze zich af. "Ja die gaan binnen nu en een week allemaal al een beetje richting Milaan", zegt Hoog.

Openingsceremonie

"Ja, tenzij je een beetje richting het einde in actie moet komen, dan ga je later", vervolgt Van As. Samen met Hoog won ze twee keer olympisch goud, op de Spelen van 2008 en 2012. "Zouden er dan nog mensen op en neer gaan voor die openingsceremonie, denk je?", vraagt haar oud-teamgenote zich af. "Als je pas in de laatste week moet? Het is hartstikke dichtbij en het geeft wel energie." "Ik denk het toch eigenlijk niet. Ik zou het niet doen", reageert Van As.

'Favoriete weken'

"De spanning kan in ieder geval beginnen. "We kijken er naar uit", zegt Hoog. "Ze gaan nu denk ik allemaal taperen", aldus Van As. "Ja, heerlijk. Dat waren mijn favoriete weken", lacht Hoog. "Gewoon rustig trainen, alleen maar de technieken. Corners enzo, klein partijtje...", somt Van As op. "Ja en veel lol trappen en zo", aldus Hoog.

Dat kunnen ze natuurlijk ook doen in het olympisch dorp. "Waar je met z'n allen in een flat woont en alles helemaal oranje versiert met vlaggetjes en ballonnen, zullen ze dat doen denk je?", vraagt Van As zich af. "Ik denk het wel. Ik denk wel dat ze lekker fotootjes van huis meenemen en het gezellig gaan maken", antwoordt Hoog. "Je zit daar gewoon drie weken hè. Het moet gewoon je huis worden."

Koffers pakken

"Maar goed, nu wordt het alleen maar écht leuk. Dat je weet dat je je koffers gaat pakken en er helemaal klaar voor bent", vervolgt ze. "Die oranje koffer met al die TeamNL-kleding", zegt Van As. "Ja, je hoeft niet na te denken wat je erin doet", grapt Hoog.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skidiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.