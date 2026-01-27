Topschaatsster Antoinette Rijpma-De Jong heeft op haar Instagram onthult hoe het Nederlandse schaatspak voor de Olympische Spelen in Milaan eruit ziet. Naast het uiterlijk belooft ook de aerodynamica van het pak een voordeel te geven aan de Nederlandse topschaatsers.

Rijpma-De Jong is de eerste schaatser die het nieuwe schaatspak van TeamNL voor de Winterspelen in Milaan heeft onthult. De dertigjarige rijdster van team Reggeborgh plaatste dinsdag op haar Instagram een aantal foto's waarin ze in het nieuwe oranje pak aan het poseren is. Daarbij schrijft ze: "Het nieuwe pak past. Bezig met de laatste loodjes in Thialf. Milaan is aan de horizon."

Teleurstellende World Cup

Onderdeel van die laatste loodjes was de laatste World Cup-wedstrijd in Inzell afgelopen weekend. Rijpma-De Jong wist in Duitsland geen potten te breken. Tijdens het OKT zegevierde ze nog op de 1500 meter, maar tijdens de laatste World Cup kwam ze niet verder dan de zevende plek op die afstand, ruim anderhalve seconde achter winnares Joy Beune.

Pijlsnelle pakken

Gelukkig voor Rijpma-De Jong heeft ze in Milaan een nieuwe troef in handen, namelijk het nieuwe schaatspak van TeamNL. Niet omdat de kleur oranje iets anders is, maar omdat de samenstelling van het pak ook anders is. De Nederlandse schaatsploeg gaat op de Winterspelen in Milaan namelijk in een nieuw ontwikkeld 'hybride' schaatspak rijden. Daar is de afgelopen vier jaar aan gewerkt om deze zo aerodynamisch mogelijk te maken.

Kledingontwerper Bert van der Tuuk, die betrokken was bij het maken van het pak, beweert in gesprek met de NOS dat de nieuwe hybride pakken zo'n acht procent sneller is dan de outfits van de buitenlandse schaatsers. Naast Nederland rijden alleen gastland Italië en Canada in de pakken. Dat komt doordat de olympische comités van deze landen geld hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling ervan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.