De Olympische Winterspelen van Milaan gaan komende maand van start en de Nederlandse topatleten hopen voor veel succes te kunnen zorgen. Dat willen de fans graag op bijzondere wijze met hen vieren.

Tot nu toe zijn bijna 20.000 kaarten verkocht voor het TeamNL Huis dat tijdens de Winterspelen in Milaan staat. Volgens een woordvoerster van NOC*NSF is dit ongeveer tweederde van het totaal aantal beschikbare tickets. In het TeamNL Huis worden de successen van Nederlandse sporters gevierd met Oranjefans.

Hoewel sommige avonden online al bijna zijn uitverkocht, zijn er volgens de organisatie altijd nog ter plekke minstens 450 kaarten verkrijgbaar. Per dag kunnen er 3000 mensen in het huis terecht.

Niet alleen medailles

Dit jaar huldigt NOC*NSF niet alleen de medaillewinnaars, maar eert de organisatie ook bijzondere prestaties van andere atleten. "Bijvoorbeeld de successen van debutanten", zegt de woordvoerster. "En soms is een vierde plek zo'n enorme persoonlijke overwinning. We willen het eren en waarderen nadrukkelijk uitbreiden."

Verder worden alle medaillewinnaars en de sporters met een speciale persoonlijke prestatie door de bekende influencer Kalvijn naar het TeamNL Huis gereden. Tijdens de rit vertellen ze hem hun verhaal, dat vervolgens in een video via sociale media wordt verspreid.

Artiesten en activiteiten

In het huis treden tijdens de Winterspelen elke avond Nederlandse artiesten op, zoals Diggy Dex, Kraantje Pappie en La Fuente. NOC*NSF maakt later nog meer namen bekend. Rob Kemps is net als bij de Zomerspelen in Parijs de presentator van de huldigingen.

Verder zijn er activiteiten speciaal voor kinderen. Tijdens het evenement is het voorjaarsvakantie in Nederland, waardoor de organisatie ook kinderen verwacht.

De Winterspelen beginnen volgende week vrijdag en duren tot en met 22 februari. Het is voor het eerst sinds Turijn in 2006 dat de wintereditie van het sportevenement voor Nederlanders weer redelijk dicht bij huis is. De voorgaande edities waren in Canada (Vancouver), Rusland (Sotsji), Zuid-Korea (Pyeongchang) en China (Beijing).