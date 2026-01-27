Jake Paul weet waar hij ook komt de ogen op zich gericht. En als hij ergens is waar weinig mensen hem kunnen zien, dan zorgt hij er zelf wel voor dat hij in het middelpunt van de aandacht komt. Zo ook afgelopen weekend toen zijn schaatsende vriendin Jutta Leerdam indruk maakte op het ijs van Inzell.

Leerdam won tijdens de laatste World Cup voor de Winterspelen de 1000 meter en pakte het zilver op de 500. “Jake Paul zat vanuit zijn helikopter mee te kijken”, vertelt Ex-tophockeyster en groot schaatsfan Ellen Hoog lachend. Ze hadden de beelden van de Amerikaanse bokser/influencer op Instagram voorbij zien komen. “Die was er dus niet bij in Duitsland.”

“Die cirkelde boven de arena daar", voegt oud-ploeggenote Naomi van As lachend toe in de podcast die de twee elke week maken voor Sportnieuw.nl. Hoog: “Daar mochten we allemaal weer even met meekijken. Die twee gaan natuurlijk de show stelen in Milaan.”

In het zicht van de camera

Paul is met grote regelmaat wel van de partij als Leerdam op het ijs staat. Vaak in het gezelschap van zijn schoonfamilie. De camera's weten het stel dan altijd goed te vinden. Als de Amerikaan er niet bij kan zijn, laat hij zich doorgaans filmen terwijl hij naar de beelden van zijn succesvolle verloofde kijkt. Of dat nou in een helikopter of thuis voor de buis is.

In het Oranje?

Paul heeft al laten weten in Milaan van de partij te zijn als Leerdam op het ijs staat om haar droom te verwezenlijken. “De spotter in Milaan krijgt het druk”, doelt Van As op de persoon die de regisseur van de tv-uitzending onder meer op de hoogte houdt van waar de bekende mensen op de tribune zit.

Hoog: “Dat denk ik ook, maar die is snel te vinden hoor.” Van As op licht ironische toon: “Jake Paul? Nou, ik denk dat die wel onopvallend naar binnen gaat." De influencer heeft doorgaans een eigen cameraman en nog wat begeleiding bij zich tijdens zijn dagelijkse activiteiten.

Dat schiet Van As iets te binnen. "Zou hij Oranje aan doen?”, vraagt ze zich af, natuurlijk doelend op de kleur waar Nederland zo bekend om staat. Hoog denkt van niet: “Maar ik zou het wel leuk vinden.” Met dat laatste is Van As het helemaal eens.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skitdiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.