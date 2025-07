Schokkende nieuwe details komen naar boven over het verjaardagsfeest van Lamine Yamal. Hij werd 18 jaar en vierde dat met een groot feest. De festivteiten krijgen mogelijk nog een staartje, door ernstige beschuldigingen van het model Claudia Calvo.

Er ontstaat steeds meer ophef over het feest van topvoetballer Yamal, die zijn achttiende verjaardag groots vierde. Naast de beschuldigingen over het inhuren van mensen met dwerggroei, onthult model Claudia Calvo nu details over de uitnodigingen voor het feest.

In een tv-interview vertelde Calvo dat haar tussen de 10 en 20 duizend euro werd geboden om aanwezig te zijn. De organisatoren, aldus Calvo, waren specifiek op zoek naar 'blonde vrouwen met zeer specifieke borstomvang' en verboden het gebruik van mobiele telefoons. Bovendien onthulde Calvo dat potentiële gasten een 'sollicitatiegesprek' moesten ondergaan, waarbij ze foto's moesten sturen en hun gezinssituatie moesten aangeven. Zij heeft de aanbieding geweigerd.

Dwerggroei

Yamal kreeg al de nodige kritiek te verduren, omdat hij mensen met dwerggroei zou hebben ingehuurd om de catering te doen. Een Spaanse organisatie die daar over gaat heeft zich keihard uitgesproken tegen die actie van de aanvaller van FC Barcelona.

"Het is volstrekt onacceptabel dat in de 21e eeuw nog steeds mensen met dwerggroei worden gebruikt als vermaak op privéfeestjes. Het is des te zorgwekkender dat dit gebeurt rond een publiek figuur als Lamine Yamal. Onze waardigheid en rechten zijn geen entertainment, onder geen enkele omstandigheid", aldus de voorzitter van de Spaanse Vereniging van Mensen met Achondroplasie en andere Skeletdysplasieën in een verklaring.

Bekende aanwezigen

Yamal vierde vanaf zaterdagmiddag zijn verjaardag, op een groot landgoed in Olivella, net buiten Barcelona. Daar was ruimte voor ongeveer 250 gasten. Naast teamgenoten als Robert Lewandowski, Gavi en Raphinha was bijvoorbeeld ook João Felix (speler van Chelsea) aanwezig. Ook Formule 1-coureur Charles Leclerc zou zijn acte de présence hebben gegeven.