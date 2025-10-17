Bij het tv-programma Vandaag Inside schuiven richting de Tweede Kamerverkiezingen politici aan om hun plannen en standpunten te bespreken. Wie we niet zullen zien in de show is Caroline van der Plas van de partij BBB. En dat terwijl twee jaar geleden vaste gast Johan Derksen haar nog op handen droeg.

In maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. Johan Derksen en Renè van der Gijp, eveneens een vaste kracht bij Vandaag Inside, gaven toen aan te stemmen op BoerBurgerBeweging (BBB). Daarvan was en is Caroline van der Plas de lijsttrekker.

Vandaag Inside won donderdag voor de tweede keer de tv-prijs Gouden Televizier-Ring. De eerste keer was in 2011, toen onder de naam Voetbal International.

Stemmenkanon

De BBB deed het bij die verkiezing uitstekend en werd zelfs de grootste partij van het land. Van der Plas vond in het feestgedruis zelfs nog even de tijd om in te bellen bij Vandaag Inside.

"Jaaa, Johan is echt een stemmenkanon. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor", zo zei Van der Plas over de steunbetuigingen van Derksen. "Ik ben helemaal omver geblazen vanavond. En daar is heel veel voor nodig hoor. Nederland heeft gesproken."

Leugens

Waarom heeft Van der Plas dan gezien deze warme banden besloten om niet meer aan te schuiven bij Vandaag Inside? Dat heeft te maken met een keer dat schrijver Özcan Akyol aan tafel zat bij de drie heren.

"Eus [Akyol dus] heeft verschrikkelijke dingen over mij gezegd bij Vandaag Inside", zegt de BBB-lijsttrekker tegen Story. "Die regelrechte leugens vergeef ik hem nooit. Hij heeft live op tv verteld dat mijn ex-man Dennis, de vader van mijn kinderen, door mijn toedoen een zelfmoordpoging zou hebben ondernomen."

'En dan zo’n Johan Derksen'

Het valt haar vies tegen van Derksen dat hij de opmerkingen van Akyol niet corrigeerde. "Ik word daar nu nog emotioneel van", zo gaat ze verder. "En dan zo’n Johan Derksen die daar dan ook van alles over zegt, zonder dat er een woord van waar is."

Daarom is ze vastbesloten om ook in verkiezingstijd de tafel van VI aan zich voorbij te laten gaan. "Ik ga nog liever dood dan dat ik daar weer ga zitten. Die mannen hebben mij en mijn kinderen zo hard gekwetst, serieus. En maar lachen om die ‘domme’ Van der Plas", zo besluit ze.