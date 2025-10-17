Vandaag Inside was in de ban van de ring. En donderdagavond sleepten ze die Gouden Televizier-Ring voor de tweede keer binnen. Het tv-programma werd ook in 2011 (toen onder de naam Voetbal International) verkozen door de stemmers. De tv-show is bepaald niet onomstreden, ook niet onder vakgenoten.

Het programma van presentator Wilfred Genee en vaste gasten Renè van der Gijp en Johan Derksen op SBS 6 moet het hebben van zijn losse sfeer. Aldoor worden grappen gemaakt, krijgt alles en iedereen een portie beledigingen over zich heen en worden grove anekdotes opgerakeld. Daarvan hebben Gijp en Derksen er als ex-profvoetballers genoeg.

Soms gaan de grappen en grollen volgens sommigen over de grens heen van fatsoen en medemenselijkheid. Zo stelt programmamaker Jojanneke van den Berge dat Vandaag Inside zich schuldig maakt aan vrouwenhaat en homohaat. Dat zegt ze in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Ze stelt dat het pijnlijk is dat het programma sowieso was genomineerd.

Kaars

Ze stipt een paar situaties van de afgelopen seizoenen aan. "We hebben natuurlijk de kaars die Derksen penetreert in een bewusteloze vrouw, als grap. De opmerking van René van der Gijp over Ilse de Lange, die hij wel in de jury van The Voice zou willen omdat ze waarschijnlijk zo lekker kan pijpen."

In een gesprek dat ze daarover had met Genee erkende de presentator dat het soms weleens wat minder mag. "Hij vindt dat zelf ook pijnlijk en moeilijk. Hij zit in een spagaat." Daarna legt Van den Berge uit waarom het kwalijke opmerkingen zijn: "Je normaliseert dit denken. In een tijd waarin je ziet dat geweld tegen vrouwen erg speelt en een groot probleem is, vind ik dit moeilijk."

Onderlinge confrontaties bij Vandaag Inside

Genee doet ook zelf zijn zegje over het programma in Goedemorgen Nederland, waarbij hij inzomot op de onderlinge clashes.

"Er zitten ook best heftige momenten tussen", aldus Genee. "We hebben de Akwasi-rel gehad, wat helemaal geëscaleerd is, we hebben het de situatie met de kaars gehad en ook onderling is het een aantal keer helemaal uit de hand gelopen. Dat is niet geregisseerd, niet gescript en dat levert ook heel veel gezeik op."