Mohamed Ihattaren geeft woensdag een openhartig inkijkje in een zware periode van zijn leven. Ook Vandaag Inside-tafelgast Johan Derksen speelt daarin een grote rol. Zijn mening over de voetballer van Fortuna Sittard veranderde compleet. "Eigenlijk had die jongen nu miljonair moeten zijn en bij Barcelona of Manchester City moeten spelen."

Derksen had vaak een uitgesproken mening over de talentvolle middenvelder en speelt dan ook een rol in de documentaire over Ihattaren: De Beproeving. Met behulp van zijn woorden in VI wordt geschetst hoe hij van een grote belofte afgleed tot een probleemvoetballer.

"De ontwikkeling van die jongen gaat zo snel, ik vind hem nu al absoluut het grootste talent van Nederland. Dit is een wereldspeler", zei de bromsnor in het toenmalige Veronica Inside nog over Ihattaren, die in 2019 doorbrak bij PSV. In datzelfde jaar overleed zijn vader en daarna ging het bergafwaarts met Mo.

Hij vertrok naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Daar kwam hij weinig aan spelen toe, waarna Ajax het aandurfde om hem te huren. Ook dat werd geen succes, net zoals dat zijn avonturen bij Samsunspor in Turkije en het Tsjechische Slavia Praag mislukten.

'Allerlaatste kans'

Uiteindelijk keerde Ihattaren vorig jaar terug in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. De mening van Derksen was toen al volledig omgeslagen. "Dit is zijn allerlaatste kans. Want het is of RKC, of in de goot", aldus de oud-voetballer. Na al die mediaophef besluit Mo zelf het échte verhaal te vertellen in De Beproeving.

Impact van de media

Derksen werkt daar graag aan mee. Vanuit de studio van Vandaag Inside duidt hij de impact van de media op de neerwaartse spiraal waarin Ihattaren zich bevond. "Ik lees de kranten en ik lees alleen maar negatieve berichten", begint hij. "Ik weet niet wat daar allemaal waar van is, maar ik concludeer daaruit dat hij in verkeerde kringen verkeert."

Daarmee doelt de sportjournalist op de speculaties over de omgang van Ihattaren met het criminele circuit. Volgens de 23-jarige gaat het echter om jeugdvrienden die op het verkeerde pad zijn geraakt, maar heeft hij zelf niets te maken met illegale activiteiten. "Het is natuurlijk ook antrekkelijk voor die verkeerde kringen, want het is een voetballer met cash. Dan krijg je al die profiteurs om je heen", aldus Derksen.

'Gewoon gefaald'

Hij blijft wel van mening dat Mo de kwaliteiten in zich had om de wereldtop te bereiken, maar zegt ook dat zijn kansen nu verkeken zijn. "Tot nog toe heeft hij gewoon gefaald. Hij heeft alle kansen van de wereld gehad, maar die heeft hij nergens benut. Eigenlijk had die jongen nu miljonair moeten zijn en bij Barcelona of Manchester City moeten spelen. Maar ik heb eerlijk gezegd de hoop opgegeven."

Ihattaren spreekt in de documentaire over de voetbalmedia als een 'slangenkuil'. "Vooral bij mij", zegt hij met een lach. "Bij mij zijn ze altijd net iets scherper." Inmiddels speelt hij bij Fortuna Sittard. Hij hoopt in de nabije toekomst een transfer te kunnen maken naar de top drie van de Eredivisie.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.