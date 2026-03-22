De Nederlandse atletiekploeg moet op de WK indoor strijden zonder ster Femke Broeders-Bol. De topatlete is geblesseerd en mist zodoende het spektakel in het Poolse Torun. Maar missen is bij de net getrouwde Broeders-Bol niet het goede woord, want ze leeft intens mee in de achtbaan van emoties die TeamNL meemaakt.

Broeders-Bol was normaliter het stralende middelpunt van de atletiekploeg geweest en had op de estafettes bijvoorbeeld maar wat graag meegedaan om Nederland een medaille te bezorgen. Maar zaterdag zag ze bij haar afwezigheid dat het helemaal misging in de mixed relay. Nederland maakte een fout bij het wisselen en was kansloos voor de medailles. Met een oranje hartje op Instagram biedt Broeders-Bol steun aan haar teamgenoten, die met een enorme deceptie aan de WK indoor begonnen.

Juichen voor Lieke Klaver

Gelukkig viel er zaterdagavond ook weer genoeg te juichen voor de aan haar voet geblesseerde Broeders-Bol. Ze zag haar vriendin Lieke Klaver verrassend naar het brons knallen op de 400 meter na een bijzondere finale. Klaver moest zich in de 'hot seat' zitten verbijten omdat er in twee finales werd gelopen en de drie tijdsnelsten de medailles pakten. Klaver zat na de twee races aan de goede kant van de streep, tot euforie van Broeders-Bol: "Waaaaaa", schreeuwt ze het digitaal uit op Insta.

Sensationele winnares

De Nederlandse topatlete was niet alleen blij voor haar landgenote, maar ook voor de sensationele winnares Glora Manuel Lurdes. De pas 20-jarige Tsjechische won pas haar eerste titel bij de senioren en dat was dus meteen WK-goud. Met twee gouden medaille-emoji's en twee poppetjes met tranen in hun ogen toont Broeders-Bol haar affectie voor de geëmotioneerde winnares op de 400 meter. Een handvol kroontjes zijn er vervolgens voor de nummers 1, 2 en 3 op de afstand.

Femke Broeders-Bol

Broeders-Bol is sinds dit seizoen overgestapt van de 400 meter horden naar de 800 meter. Tijdens haar eerste race op de nieuwe afstand liet ze zich meteen gelden. Met de Nederlandse estafetteploegen was ze afgelopen jaren op de 4x400 meter ook uiterst succesvol. De WK estafette van begin mei moet de vrouw van de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders echter ook overslaan.