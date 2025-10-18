Feyenoord-legende John de Wolf komt over als een stoere, robuuste man. Maar de 62-jarige assistent-trainer van de Rotterdammers worstelt met zijn ernstig zieke moeder. Daarover schrijft hij in zijn boek: 'Ma, ik ben het, John de Wolf'.

De 82-jarige moeder van De Wolf heeft namelijk dementie. Ze herkent haar zoon niet meer, waardoor de oud-verdediger sinds december 2024 niet meer bij haar op bezoek gaat. In het boek staat de vraag centraal: " Ze herkent me niet meer, maar weet ik zelf nog wel wie ze was?"

Bij de huidige assistent-trainer van Feyenoord leeft een schuldgevoel, omdat hij een belofte aan zijn moeder heeft gebroken. De Wolf zou haar helpen voordat het te laat was, inmiddels zit ze in een verzorgingstehuis en is ze al haar herinneringen kwijt.

'Mij doet het meer pijn'

In een interview met het magazine You gaat De Wolf dieper in op de situatie. "Het is het niet-herkennen waarmee ik echt niet kan omgaan. Misschien is het een beetje egoïstisch dat ik zo graag wil dat ze weet wie ik ben", erkent hij.

Volgens De Wolf is niet hij, maar zijn moeder de belangrijkste persoon van het boek. "Maar ik zie dat het haar helemaal niets doet dat ik er ben, ik heb geen seconde het gevoel dat er contact is. Als dat er maar voor een half procent wél was, zou ik zeker blijven gaan. Mij doet het meer pijn dan dat ik blij ben haar te zien", geeft hij toe.

De Wolf heeft al afscheid genomen

De Wolf nam een tijd geleden al afscheid van zijn "echte moeder", nadat hij op de terugweg "weer als een klein kind in de auto zat te huilen" omdat ze hem niet herkende. Dat mensen er wat van vinden dat hij niet meer op bezoek gaat, begrijpt hij niet. "Iedereen doet dit op zijn of haar manier. Maar ja, tegenwoordig moeten we overal wat van vinden."

Hij benadrukt wel dat dit niet "dé manier" is om om te gaan met iemand met dementie. Volgens hem is er geen goed of slecht. "En ik zeg niet ’nooit’. Als mijn gevoel morgen zegt dat ik erheen wil, ben ik meteen onderweg."

Ambassadeur voor DemenTalent

Buiten zijn werk als assistent-trainer voor Feyenoord zet De Wolf zich in als ambassadeur voor DemenTalent. Die organisatie wil ervoor zorgen dat mensen met dementie actief mee kunnen doen in de samenleving.