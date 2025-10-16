Max Verstappen besloot in Austin eens de loftrompet over zijn vader Jos te steken. De Formule 1-coureur werd in aanloop naar de race in de Amerikaanse staat Texas bevraagd over de rol van zijn vader in zijn carrière en stak meteen van wal. Hij had een opvallend openhartig verhaal over Jos, die zelf ook veel race-ervaring heeft.

"Ik heb geweldige dingen meegemaakt met mijn vader, sinds het moment dat ik begon met racen", zei Verstappen tegen de verzamelde media in aanloop naar de GP van Austin komend weekend. "Ik vond het heel indrukwekkend hoe goed hij was als coureur, maar ook hoe hij daarna mijn karts kon afstellen bijvoorbeeld. Het is moeilijk te beschrijven, maar hij heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Het is supercool dat we allebei zo gepassioneerd zijn door het racen. Daarnaast heeft hij contacten over de hele wereld. Of ik ook race-advies krijg? Als ik in een rally-auto zou gaan rijden wel", grapte hij.

'Hij heeft heel veel opgeofferd'

De viervoudig wereldkampioen denkt zelfs dat zijn vader tot veel meer in staat is in de Formule 1 dan wat hij nu doet als adviseur en 'vader van'. "Ik denk dat hij een heel goede teambaas zou zijn. Dat zal hij niet willen, maar hij heeft zoveel kennis van zaken. We bespreken nog steeds alles. Mijn vader kan mij met heel veel dingen helpen. Hij heeft mij zoveel kennis en ervaring meegegeven en heel veel opgeofferd, voor mijn carrière. Ik heb nooit iemand anders gezien die zó toegewijd is, om zijn zoon de beste kansen te bieden. Hij gaf altijd 110 procent."

'Ik denk er niet aan'

Die inzet maakte Verstappen een viervoudig wereldkampioen. Maar in Austin leeft bij de media ook nog de hoop op een vijfde wereldtitel voor de Nederlander. De vragen over zijn kansen tegen het McLaren-tweetal Oscar Piastri en Lando Norris pareerde hij met herhalingen van eerdere uitspraken en met algemene termen. "Ik denk er niet aan, echt niet. Ik ben vooral heel nieuwsgierig wat we kunnen. De afgelopen drie weekenden waren nice, terwijl we in Singapore nog niet eens het maximale uit de auto hebben gehaald."