Feyenoorder David Háncko kondigt vol trots groot nieuws aan, grote namen feliciteren hem

David Háncko gaat een bijzondere tijd tegemoet. De Slowaakse verdediger van Feyenoord lijkt komende zomer een transfer te maken en op privégebied komt er een kleine bij. Dat maakte Háncko samen met zijn vrouw (oud-toptennisster) Kristyna Pliskova bekend.

In 2022 kwam Háncko naar Feyenoord met zijn vrouw Pliskova. Toen was hun zoon Adam net geboren. De kleine Háncko maakte onderdeel uit van de bekendmaking van de komst van een nieuwe baby. Hij geeft op de foto een zoen op de zwangere buik van Pliskova. De voetballer legt op zijn beurt zijn rechterhand op het lijf van zijn vrouw.

Veel felicitaties

Een rood hartje en een emoticon van twee ouders met twee kinderen plaatsen Háncko en Pliskova bij het plaatje. In de comments regent het felicitaties uit de voetbal- en tenniswereld. Onder anderen Bart Nieuwkoop en John de Wolf, collega's van de Slowaak, bij Feyenoord laten van zich horen. Ook (oud-)tennissters Olga Savchuk, Timea Babos en Barbora Strycová doen dat.

Geboorteplaats kleine Háncko

Waar de baby van Háncko en Pliskova geboren wordt, is nog maar de vraag. De 27-jarige verdediger denkt aan een overstap. "Het zit wel een beetje in mijn hoofd, we gaan zien wat er deze zomer gebeurt", zei hij onlangs. Háncko meldde ook dat het Saoedische Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, geïnteresseerd is.

"De interesse van alle clubs die genoemd worden klopt niet. Momenteel gaat het maar om één club. Ik wil dit uitleggen, omdat er in de media veel over geschreven wordt. Het is mijn beslissing, maar vanuit Europa is er geen interesse", vertelde hij na de nederlaag tegen PSV. De enige club met interesse is dus vooralsnog alleen Al-Nassr.

Getrouwd met oud-tennisster

Háncko is samen met Kristyna Pliskova, de tweelingzus van Karolina - voormalig nummer 1 van de wereld. "We zagen elkaar voor het eerst op Instagram. Ik zag een foto van jou voorbijkomen, die likete ik. Ik kende je niet, wist ook niet dat je voetbalde. We raakten in gesprek", blikte Pliskova ooit terug in Helden Magazine. "Ik zat op dat moment in Australië voor de Australian Open. Jij bleef ’s nachts wakker en we kletsten. Toen ik terug was in Praag, spraken we af."