Feyenoorder David Hancko reageert op veelbesproken transferbom: 'Mijn telefoon ontplofte'

Dat David Hancko Feyenoord komende zomer zou gaan verlaten, was al wel de verwachting. Maar de toekomst van de verdediger zou toch zeker in de Europese top liggen, zeker gezien zijn nog jonge leeftijd (27). Maar nu heeft een verrassende club interesse in de Slowaak.

Niemand minder dan Al Nassr heeft volgens het Algemeen Dagblad op de deur van De Kuip geklopt. De ploeg waar Cristiano Ronaldo de grote ster is, wil Hancko snel binnenhengelen voor het nieuwe seizoen. Zeker nu de winst in de Aziatische Champions League mislukt is en Al Nassr er alles aan wil doen om zelf te presteren en sterspeler Ronaldo te pleasen. Hancko moet de defensie gaan versterken en dat is koren op de molen voor Feyenoord.

Clubrecord

De Saoedische club zit namelijk om één ding niet verlegen en dat is geld. Volgens de krant zit Feyenoord hoog in de boom en hoeft het niet eens te vrezen dat het clubrecord blijft staan aangaande verkopen. 'De Rotterdammers willen uiteraard wel een enorme transfersom zien en voor Al-Nassr is het geen probleem om het record van 32,5 miljoen te breken. De komende dagen wordt duidelijk over ze de Slowaak ook daadwerkelijk binnen kunnen hengelen', schrijft de krant.

Niet de droomcompetitie

Saoedi-Arabië was in eerste instantie niet de droomcompetitie voor Hancko, maar technisch directeur Fernando Hierro heeft zich inmiddels al meerdere keren in Rotterdam gemeld om aan te tonen dat de club van wereldster Cristiano Ronaldo de verdediger heel graag wil hebben.

Europese top?

Toch is de hoop op een Europese topclub nog niet helemaal weg bij de Slowaakse verdediger. Ook Atletico Madrid en enkele grote Duitse clubs zijn nog geïnteresseerd in de Feyenoorder.

Hancko reageert op verhalen

Een dag nadat het nieuws naar buiten kwam, polste ESPN de hoofdpersoon. Die wilde er weinig over kwijt. "Het belangrijkste is dat we dit seizoen goed eindigen met Feyenoord. Natuurlijk maakt dat nieuws het niet makkelijker voor mij, maar nu wil ik me focussen op Feyenoord en de laatste drie wedstrijden winnen. Na het seizoen ga ik praten over mijn toekomst met mijn zaakwaarnemer en mijn familie, en bekijken welke keuze ik ga maken voor volgend seizoen."

Alle verhalen zorgen voor afleiding bij Hancko, die zich wil voorbereiden op het topduel met PSV van aanstaande zondag. "Het is niet makkelijk voor mij. Gisterenavond ontplofte mijn telefoon. Het maakt het er niet makkelijker op", aldus de Slowaak. Hij is naar eigen zeggen niet bezig om de recordverkoop van Feyenoord te worden. "Ik wil het beste voor Feyenoord. Als een club het recordbedrag wil breken voor mij, dan zou dat mooi zijn. Dat helpt Feyenoord. Dat zou ik mooi vinden."

