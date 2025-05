Grote twijfels over toekomst Feyenoord-ster in Europese top: 'Het is in Italië ook al niet gelukt'

Feyenoord-verdediger David Hancko wordt gelinkt aan een mogelijke transfer naar Al-Nassr, de Saoedi-Arabische club waar Cristiano Ronaldo momenteel speelt. De geruchten over een transfer zorgen voor veel discussie, ook bij Robert Maaskant. "Hij heeft een verleden met blessures", zegt hij in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Feyenoord en Hancko lijken af te stevenen op een grote transferdeal. Eerder toonden onder andere Juventus en Atlético Madrid interesse in de Slowaakse verdediger, maar inmiddels behoort ook een overstap naar het Midden-Oosten tot de opties. "Vanuit Feyenoord moet het belang maar één ding zijn: zo'n hoog mogelijke transfersom. Laat ze dit maar gebruiken om de prijs op te drijven richting clubs uit de Europese topcompetities", stelt Maaskant.

Risico voor topclubs

De trainer is lovend over de kwaliteiten van Hancko, maar schetst ook een nuchter beeld. "Hancko is een fantastische voetballer. Ik vind het een van de beste spelers van de Eredivisie" vervolgt hij. Tegelijkertijd wijst Maaskant op de risico’s voor potentiële clubs. "Hij heeft alleen ook een verleden met blessures én in Italië is het eerder ook niet gelukt. Er zit een risico aan om die jongen te halen."

Maaskant benadrukt dat clubs in de Europese top, die flink in de buidel moeten tasten voor een speler zoals Hancko, een onmiddellijke impact verwachten. Volgens diverse buitenlandse bronnen gaat het om een bedrag van ruim dertig miljoen euro. "Op het moment dat je een speler haalt die wat ouder is, dan moet die er ook direct staan."

Hoofdprijs voor Feyenoord

De vaste gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine meent dat de prestaties van Hancko op het internationale podium wel helpen. "Hij heeft het Europees goed gedaan, gewoon een uitstekende speler. Daarom moet Feyenoord ook gewoon voor de hoofdprijs gaan. Ze moeten daar zoveel mogelijk geld aan overhouden."

In de zestiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom David Hancko. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de bijzondere Europa League-finale, spreekt hij uit of Ajax kampioen wordt tegen NEC of niet en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

