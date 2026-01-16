Formule 1-coureur Alexander Albon hefet zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hij is al lange tijd samen met professioneel golfster Muni 'Lily' He. Nu zetten ze de volgende stap in hun relatie.

Dat maken de twee bekend op Instagram. De coureur van Williams is verloofd met zijn Chinese vriendin. "Ik denk dat we nu aan elkaar vastzitten", was de begeleidende tekst bij een foto van het koppel. Muni He is profgolfster; ze is actief op de Amerikaanse vrouwentour LPGA.

Minu He begon al op jonge leeftijd met golfen en toen ze 5 jaar oud was speelde ze al haar eerste wedstrijden. Ze verhuisde met haar familie van China naar Canada en later naar San Diego in de Verenigde staten. Daar heeft ze ook gestudeerd en in de Verenigde Staten kwam ook haar professionele golfcarrière van de grond.

Ze is sinds 2019 samen met de Thais-Britse coureur. Albon reed in dat jaar ook voor het eerst in de Formule 1, voor het team van Toro Rosso. In de Grand Prix van Bahrein scoorde Albon zijn eerste punten in de Formule 1, door als 9e te finishen. Datzelfde jaar wisselde de 29-jarige van plek met Pierre Gasly. Albon reed voor de rest van het seizoen voor Aston Martin Red Bull Racing, Gasly keerde terug bij Toro Rosso.

Sinds 2022 rijdt hij voor Williams. Hij werd achtste in het wereldkampioenschap van 2025. Zijn teamgenoot Carlos Sainz werd negende.

Formule 1-seizoen

Het nieuwe F1-seizoen gaat bijna van start. De coureur kunnen eerst nog wennen aan hun nieuwe auto's tijdens de testdagen. Eind januari (27 tot en met 30) wordt er gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Dat is nog besloten voor de fans. Ook in februari zijn er nog twee testmomenten in Bahrein. Eerst van 11 tot en met 13 en vervolgens van 18 tot en met 20 februari. Op zondag 8 maart is de eerste grand prix in Australië.