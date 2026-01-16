Afgelopen nacht werd de nieuwe Red Bull-wagen van Max Verstappen gepresenteerd in Detroit. De renstal sloeg voor het nieuwe Formule 1-seizoen de handen ineen met Ford om een nieuwe motor te bouwen. Teambaas Laurent Mekies maakt zich echter nog zorgen om het niveau van de auto.

Mekies verwacht niet dat Red Bull meteen vooraan rijdt in het nieuwe seizoen in de Formule 1. De renstal van viervoudig wereldkampioen Verstappen kreeg wel hulp van Ford, maar bouwde in een eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes zelf de nieuwe motor.

"Red Bull is vanaf nul begonnen en dan is het naïef om te denken dat je meteen op hetzelfde competitieve niveau zit als de concurrenten, die al jaren motoren bouwen", aldus de Fransman op de website van de Formule 1. "Ik denk dat niemand onderschat heeft met wat voor project we aan de slag zijn gegaan. We weten hoe hoog de berg is die we moeten beklimmen."

'Hoofdpijn en slapeloze nachten'

Mekies verwacht om die reden nog heel wat moeilijke momenten in aanloop naar de eerste grand prix van het jaar in Australië op 8 maart. "We krijgen nog de nodige moeilijkheden, hoofdpijn en slapeloze nachten, maar dat hoort bij de uitdaging", aldus Mekies.

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1 met een grondig gewijzigd motorreglement. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder.

"Er is nog veel onbekend, er zijn grote veranderingen aan de motor en de auto", zei Verstappen zelf over de Red Bull bij de presentatie. "In eerste instantie zal ik tijdens de testdagen de tijd nemen om me aan te passen. We zijn erg gemotiveerd. Het kost altijd even tijd om ergens aan te wennen. Je moet doorhebben hoe je het meeste uit de auto kunt halen en je op je gemak voelen in de auto. Ook met de nieuwe motor zal het even wennen zijn."