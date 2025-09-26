Yolanthe Cabau debuteerde dit jaar haar realitysoap 'Yolanthe'. Daarin gaf ze een inkijkje over haar leven als alleenstaande moeder in Los Angeles met zoontje Xess Xava, die ze kreeg met oud-topvoetballer Wesley Sneijder. Maar of er een tweede seizoen komt...

Tv-persoonlijkheid Tina Nijkamp denkt te weten van niet. In haar eigen podcast De Mediaweek vertelt ze wat ze weet. En er komen schokkende onthullingen aan bod. "Die soap gaat echt niet door, hè. Ik heb nu ook gehoord dat het team is ontmanteld, dus ze waren wel begonnen met draaien, maar het gaat nu echt definitief niet door", vertelt Nijkamp.

Flinke kosten

Dat er geen tweede seizoen van Yolanthe komt, heeft volgens Nijkamp alles te maken met de enorme zak geld die het kostte. "Ik heb dus gehoord dat zo'n aflevering - ik weet niet of dat klopt, maar dat heb ik wel uit betrouwbare bron gehoord - zeven ton kost. Per aflevering!", is ze enigszins verbaasd. "Nou, dan snap je ook wel dat ze er geen tweede seizoen van maken."

In die zeven ton zouden ook de inkomsten van Yolanthe zitten. Nijkamp denkt dat het om een bedrag rond de twee ton gaat.

'Daar maak je een hele speelfilm van...'

Ook Evert Santegoeds kan zijn oren haast niet geloven als hij het bedrag per aflevering hoort. "Daar maak je een hele speelfilm van...", verbaast hij zich in de podcast Strikt Privé. "Als je ook ziet dat de hele familie naar Thailand vliegt, en het team erachteraan. Ik weet niet of Yolanthe dat betaalt, of Netflix. Dan kan ik me voorstellen dat het aardig in de papieren loopt", stelt hij.

"Dat is erg welkom voor Yolanthe. Daar kan ze een maand mee vooruit", zegt Santegoeds gekscherend over de ongeveer 1,5 miljoen die Yolanthe zou hebben verdiend. "Ik kan me voorstellen dat Netflix dan zegt: dat gaan we niet doen", oordeelt hij. "Ze hebben echt een definitieve streep door het tweede seizoen getrokken", verzekert sidekick Jordi Versteegden.