Ana Ivanovic is recent gescheiden van Bastian Schweinsteiger en is daarom op zoek naar troost. Dat vindt de voormalig toptennisster in het boek 'The Greatest Miracle of the World' van Og Mandino. Ivanovic leest het boek tijdens een heerlijke zonvakantie.

Dit inspirerende boek, over het vinden van innerlijke rust, liefde en kracht na moeilijke periodes, lijkt een symbolische keuze voor Ivanovic. Ze probeert duidelijk te herstellen en haar leven weer in balans te brengen.

Foto's van Ivanovic, blootsvoets in badpak op het strand, bladerend door het boek met een af en toe glimlach, getuigen van haar verlangen naar rust en vreugde ondanks de grote veranderingen in haar leven.

Affaire van haar ex

In juni meldden Duitse media dat Schweinsteiger zoenend was gezien met zijn vermeende nieuwe vriendin, die hij volgens de tabloids zou hebben leren kennen via hun kinderen die naar dezelfde school gaan. Schweinsteiger is een voormalig Duits topvoetballer die onder andere voor Bayern München en Manchester United uitkwam.

Het vermogen van Schweinsteiger wordt geschat op zo'n 90 miljoen euro. Van zijn transfer van Bayern München naar Manchester United alleen al streek hij in drie seizoenen meer dan 50 miljoen euro op. Ivanović heeft een geschat vermogen van 20 miljoen euro. Ivanović heeft bovendien langlopende contracten en sponsorovereenkomsten ter waarde van meer dan 88 miljoen euro, meldt zakenportal "Blaze Trends".

Het verhaal achter het boek

'Het Grootste Wonder ter Wereld' is gebaseerd op de ervaringen van Og Mandino na zijn ontmoeting met de fascinerende Simon Potter. Deze ontmoeting, die uitgroeide tot een hechte vriendschap, veranderde zijn leven compleet. De oude wijze Potter was een vriendelijke en bovenal wijze man die mensen hielp hun eigenwaarde en mogelijkheden te ontdekken.

Naast de briljante ideeën die hij met Og deelde, gaf Simon hem zijn meest waardevolle bezit: het 'Goddelijke Memorandum', een reeks geniale regels. Og moest deze eerst zelf toepassen voordat hij ze met zijn lezers kon delen, wat hij vervolgens ook deed.