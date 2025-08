Oud-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger waren tot voor kort een van de bekendste glamourkoppels in de sportwereld. Maar de Servische grandslamwinnares en Duitser zijn uit elkaar. Nu liggen er weer nieuwe details op tafel en daaruit blijkt Schweinsteiger de hoofdschuldige.

De twee waren tussen 2016 en 2025 getrouwd. Lange tijd droegen ze uit een soort sprookjeshuwelijk te hebben, bomvol reislust, beroemde vrienden en interessante klusjes in de wereld van sport en media.

Maar de barstjes werden groter en groter, zeker toen Schweinsteiger (onder meer wereldkampioen met Duitsland in 2014) een verhouding kreeg met Silva Kapitanova. Inmiddels is de Duitser definitief samen met de Bulgaarse.

Affaire

Het Servische blad Kurir schrijft dat Ivanovic de affaire van haar man ontdekte. De krant sprak een werknemer in het huis dat het koppel had in Mallorca (Spanje). Hij zegt dat Ivanovic helemaal kapot was en de ex-voetballer uit huis schopte. "Hij protesteerde niet, omdat hij wist dat hij schuldig was en niets kon rechtvaardigen", onthulde de bron.

"Wat haar het meest pijn deed, was dat de man van wie ze immens hield en met wie ze kinderen heeft, haar op de ergst mogelijke manier publiekelijk heeft verraden en vernederd", ging de werknemer verder. "Nu is ze verder gegaan en de glimlach keerde terug op haar gezicht."

Nadat Schweini niet meer welkom was in hun gezamenlijke huis, hoefde hij niet ver af te reizen om Kapitanova te blijven ontmoeten: dat deden ze al die tijd stiekem in een luxe villa op Mallorca. Volgens Kurir betaalt Schweinsteiger maandelijks 50.000 euro huur voor die villa. En hoe die twee elkaar kenden? Hun kinderen gingen naar dezelfde exclusieve school op Mallorca.

Leeg geveegde Instagram

Ivanovic heeft inmiddels haar Instagram-account schoongeveegd. Alle sporen van Schweinsteiger zijn vakkundig weggehaald. Afgaande op de nieuwste foto's die Ivanovic op sociale media heeft geplaatst, lijkt het erop dat de voormalige toptennisster de scheiding te boven is. Ze is momenteel op vakantie met haar peetoom Miroslav Najdanovski, een voormalig zwemster in het nationale team.

De twee bevinden zich momenteel in Spanje, op de bruiloft van het homostel Stefan Relić en Paul Valčić. De voormalige tennisster koos voor een elegante roze jurk en hoge hakken, en op de foto's die ze plaatste lijkt ze zich echt te vermaken.

Kinderen

De voormalig Roland Garros-kampioene en de wereldkampioen voetbal hebben drie kinderen, waarvan de jongste zoon minder dan twee jaar geleden werd geboren. Hun eerste twee zonen heten Luka en Leon. De naam van hun derde kind heeft het paar nooit publiekelijk bekendgemaakt.