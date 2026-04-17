Erben Wennemars voltooide deze week de waanzinnig zware Patrouille des Glaciers, een heftige tocht van zestig kilometer op de ski. De voormalig topschaatser droomde er al jaren van en is trots dat hij de finish, samen met onder meer Sven Kramer, heeft bereikt. Maar om het nou nog een keer te doen...

Wennemars stond woensdagavond aan de start van de tocht in het Zwitserse Zermatt. De oud-schaatser deed de uitdaging samen met zijn voormalig collega Sven Kramer en met Rogier Wouters, hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De heren hadden het naar eigen zeggen 'heel zwaar', maar bereikten uiteindelijk donderdagmiddag de finish van de Patrouille des Glaciers in Verbier. Daar zat voor Wennemars, Kramer en Wouters de uitdaging er na vijftien uur skiën, zestig kilometer en 4500 hoogtemeters eindelijk op.

Tegenover Sportnieuws.nl reageerde Wennemars kort na de uitdaging al moe maar voldaan. "Het was heel lang, ik heb nog nooit zo lang gesport." De tweevoudig wereldkampioen sprint probeerde de tocht al vaker te voltooien en tijdens zijn vierde poging lukte het dan toch eindelijk. "Twee keer is het afgelast en één keer heb ik het niet gehaald, dus ik wilde het graag halen. We hebben het volbracht en dat was echt een bucketlist-dingetje", vertelde de trotse oud-schaatser.

'Vandaag was het eindelijk zo ver'

Op zijn Instagram heeft Wennemars nu uitgebreider teruggeblikt op de helse tocht in de Zwitserse Alpen. "Vandaag was het dan eindelijk zo ver", begint hij zijn bericht na uitgelegd te hebben dat hij de tocht al drie keer geprobeerd had te voltooien. "De Elfstedentocht van de tourskisport. Meer dan 1000 militairen maakten het mogelijk. Een zegen van de pastoor bij de start, heldendom beloofd door de commandant van het Zwitserse leger bij de finish", schetst Wennemars de omstandigheden.

Wennemars zegt dat de Patrouille des Glaciers draait om 'doorgaan wanneer stoppen verleidelijk wordt'. Om 'blijven bewegen als alles pijn doet. En jaren ergens naartoe werken en het dan uiteindelijk afmaken'. Wennemars noemt de Patrouille des Glaciers dan ook 'zonder twijfel de zwaarste sportuitdaging die hij ooit heeft gedaan'. "En juist daarom is de voldoening zo groot."

'Eens... maar nooit weer'

Of Wennemars tijdens de volgende editie weer aan de start staat? Die kans lijkt erg klein. "Als je het me nu vraagt Dit was er één in de categorie: eens… maar nooit weer", is de oud-schaatser duidelijk.

Naomi van As

De post van Wennemars levert de nodige mooie reacties op. Zo stelt voormalig tophockeyster Naomi van As, de vriend van Kramer: "Gekke gasten met een missie! Respect!" Ook onder anderen voormalig topschaatssters Marianne Timmer en Lotte van Beek zijn vol bewondering.