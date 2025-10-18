Atlete Demi van den Wildenberg kan niet alleen heel hard rennen, ze blijkt ook nog eens heel erg slim. Deze week nam ze haar diploma in ontvangst, wat haar op veel lof kwam te staan.

Via Instagram deelde Van den Wildenberg dat ze haar bachelor rechten in the pocket heeft. "Ik heb ooit getwijfeld of ik slim genoeg was en of ik het kon combineren met mijn carrière als prof atleet. Maar toch besloot ik ervoor te gaan", aldus de 25-jarige atlete. "Ik kan met trots zeggen dat ik mijn bachelor rechten heb behaald en mijn master strafrecht ben begonnen, gespecialiseerd in forensische psychiatrie."

De Brabantse sluit haar post hoopvol af voor mensen die twijfelen over hun studie, of er moeite mee hebben: "Waar een wil is, is een weg."

Van den Wildenberg overladen met complimenten

Veel (ex-)topsporters geven de reeks beelden van Van den Wildenbergs diploma-uitreiking een like. Onder hen topatlete Femke Bol, Liemarvin Bonevacia, schaatsster Pien Hersman, baanwielrenner Harrie Lavreysen en judoka Noël van 't End.

Collega-atlete Marije van Hunenstijn noemt Van den Wildenberg een "inspiratie". Hockeyster Noor Omrani, de ex van oud-Feyenoorder Marcus Pedersen, gaat nog een stapje verder: "Zij heeft het allemaal."

Dromen van Olympische Spelen

Van den Wildenberg is gespecialiseerd in de korte afstanden: 60 meter (indoor) en 100 meter (outdoor). Ook is ze onderdeel van het 4x100 meter estafetteteam. Ondanks dat de atlete aan een nieuwe studie begint, blijven de Olympische Spelen haar grootste doel. "Mijn ultieme en nog langeretermijndoel is individueel deelnemen aan de Spelen. Misschien wel in Los Angeles 2028", vertelde ze ooit in gesprek met Brabant Sport.

Mocht een atletiekcarrière niet helemaal van de grond komen, dan heeft Van den Wildenberg in ieder geval haar diploma. Ook kan ze teren op haar succes als influencer. Op Instagram heeft ze inmiddels 212 duizend volgers, wat haar interessant maakt voor grote merken om mee samen te werken.