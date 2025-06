'Geluk gaat gepaard met twee drama's': pikant detail lekt uit over nieuwe vriendin oud-topvoetballer

Bastian Schweinsteiger is weer helemaal happy in de liefde, nadat hij de laatste maanden regelmatig in het nieuws kwam vanwege zijn scheiding met oud-toptennisster Ana Ivanovic. De voormalig Duitse voetballer vond in Mallorca een nieuwe vriendin, al ging dat wel gepaard met een drama.

In Duitsland konden ze het niet geloven: Schweinsteiger en Ivanovic waren hét voorbeeld van een 'sprookjeshuwelijk'. Maar de afgelopen maanden verslechterde de band, wat uiteindelijk leidde tot een scheiding. Daar bleef het niet bij, want ook zijn nieuwe vlam ging uit elkaar en dat kwam dan weer door de Duitser. Of zoals Bild schrijft: 'Hun geluk gaat gepaard met twee drama's'.

Schweinsteiger reden van breuk

Volgens het eerder genoemde medium had Schweinsteiger een affaire met ene Silva, die geboren is in Bulgarije. Terwijl de oud-voetballer Ivanovic bedroog, ging zij op haar beurt ook vreemd. In november vorig jaar werd de Bulgaarse namelijk nog gespot met haar toenmalige man Marcos Ferragut, een cultureel ondernemer uit Mallorca met wie ze twee kinderen heeft.

Op dat moment zou de liefde tussen Schweinsteiger en Silva al zijn opgebloeid. Het is onduidelijk wanneer die romance precies begon, maar naar verluidt hadden ze maandenlang een geheime knipperlichtrelatie. Een anonieme bron vertelde dat 'de Duitser' (Schweinsteiger) de reden was voor de scheiding van Ferragut en Silva. Toen de Spanjaard lucht kreeg van de affaire, smeerde hij hem.

Privéschool

Duitse media weten te melden dat Schweinsteiger en Silva elkaar leerden kennen op de privéschool, waar allebei hun kinderen zaten. Toen de relatie de twee naar verluidt bekend werd, moest de Duitse oud-voetballer verhuizen uit het huis dat hij deelde met Ivanovic en hun kinderen.

De relatie van Schweinsteiger en zijn nieuwe vriendin lijkt in ieder geval niet meer geheim te zijn. De succesvolle oud-voetballer werd eerst gefotografeerd en vervolgens gefilmd terwijl hij op het strand zoende met haar. Het artikel werd geschreven door Tanja May, adjunct-hoofdredacteur van Bild, die het verhaal exclusief naar buiten bracht.