Veelbesproken ex-toptennisster duikt midden in relatieproblemen op in 'stad van de liefde'

Ana Ivanovic gaat privé door een turbulente periode, maar de Servische ex-toptennisster heeft nu toch iets gevonden om van te genieten. Te midden van de huwelijksperikelen met haar (aanstaande ex?) man Bastian Schweinsteiger duikt ze plots op op een voor haar hele speciale locatie.

Er is de afgelopen maand veel geschreven over de relatiestatus van toptennisster Ana Ivanović en haar scheiding van voormalig voetballer Bastian Schweinsteiger. Maar de voormalige nummer één van de wereld lijkt goed om te gaan met de turbulente periode in haar leven en behoudt haar positieve instelling.

Scheiding van Bastian Schweinsteiger

Dat blijkt wel uit haar laatste Instagram-post, waarin Ivanovic zich meldt vanuit Parijs, waar momenteel Roland Garros plaatsvindt. 'Bonjour Paris. Ik ben terug in een van mijn favoriete steden. Een plek vol stijl, liefde en lekker eten', schreef Ana bij een foto vanuit een zonnig Parijs restaurant. Parijs heeft een bijzondere betekenis voor Ivanovic. In de "lichtstad" won ze in 2008 haar enige Grand Slam-titel.

Welke wedstrijden?

Het is afwachten of de voormalig tennisster aanwezig zal zijn bij de komende wedstrijden op Roland Garros, misschien wel als haar goede vriend en landgenoot Novak Djokovic in actie komt donderdag.

Kwestie van tijd

Dat Ivanovic het woordje 'liefde' nog eens extra moet noemen, zal door roddelbladen worden aangehaald om daar een dubbele betekenis achter te zoeken. De afgelopen maanden wordt er flink gespeculeerd over een aanstaande scheiding van het internationale sportkoppel. Zelf zeggen ze er niet zo veel over, maar vooral media in Servië hebben al veel informatie ingezien en gepubliceerd. Het zou een kwestie van tijd zijn voordat het nieuws officieel naar buiten komt.

Grote topsporters

De 37-jarige Ivanovic was jarenlang een van de beste tennissters van de wereld. Ze won dus eenmaal Roland Garros en haalde twee finales van Grand Slams. In 2016 stopte ze met proftennis en een jaar later kreeg ze op Roland Garros een eerbetoon. Schweinsteiger was jarenlang een topmiddenvelder voor onder meer Bayern München en het Duitse elftal. De inmiddels veertigjarige 'pensionado' stopte in 2019 als wereldkampioen, Champions League-winnaar en achtvoudig landskampioen. De twee zijn sinds 2016 getrouwd.

Alles over Roland Garros

