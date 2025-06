Relatiebreuk topsportkoppel lijkt bevestigd: intieme beelden van ex-topvoetballer met andere vrouw opgedoken

De geruchten gaan al enkele maanden de ronde: het huwelijk tussen voormalig topvoetballer Bastian Schweinsteiger en ex-tenniskampioene Ana Ivanovic zou tegen het einde aanlopen. Nu meldt het Duitse nieuwsmedium Bild dat de relatie officieel voorbij is.

De relatiebreuk hing al lang in de lucht. In april spraken Duitse media zelfs van een 'diepe huwelijkscrisis'. Volgens berichten zagen de Duitse ex-voetballer en de Servische ex-tennisster elkaar nauwelijks nog. Terwijl Schweinsteiger de wereld rondreisde, bleef Ivanovic met hun drie kinderen (Luca, Leon en Theo) in Servië. Voor ondersteuning kan ze vooral rekenen op haar ouders en broer, en veel minder op de ex-voetballer.

Foto's

Op donderdag kwam Bild met het mogelijke bewijs dat de twee officieel uit elkaar zijn. Het nieuwsmedium kreeg foto's in handen waarop te zien is dat Schweinsteiger met een andere vrouw op het strand op Mallorca is. Op de foto's ziet het er erg 'gezellig' uit. Er wordt flink geknuffeld en de Duitser houdt haar hand vast. Het is niet bekend wie de vrouw is, maar één ding is zeker: het is niet Ivanovic.

Huwelijk

Vanaf 2014 vormden Ivanovic en Schweinsteiger een koppel nadat ze elkaar leerden kennen via een gemeenschappelijke vriend. In 2016 gaven de twee sporters elkaar het jawoord. In 2018 werd hun eerste zoon, Luca, geboren. Daarna breidde het gezin zich uit met nog twee jongens, Leon en Theo. Het stel leek lange tijd een sprookjeshuwelijk te hebben, maar de afgelopen jaren zijn ze toch uit elkaar gegroeid. Een belangrijke factor daarbij was Schweinsteiger zijn werk als voetbalanalist, waardoor hij veel op pad is.

Indrukwekkende carrières

De inmiddels 37-jarige Ivanovic behoorde jarenlang tot de wereldtop in het vrouwentennis. Ze won onder andere Roland Garros en stond in totaal twee keer in een Grand Slam-finale. In 2016 zette ze een punt achter haar profcarrière en een jaar later werd ze op Roland Garros geëerd voor haar prestaties. Schweinsteiger, inmiddels veertig, was jarenlang een toonaangevende middenvelder bij onder andere Bayern München en het Duitse nationale team. Hij beëindigde zijn loopbaan in 2019, bekroond als wereldkampioen, Champions League-winnaar en achtvoudig kampioen van Duitsland.