Georgina Rodriguez steelt de show: vrouw Cristiano verrast met speciale 'Ronaldo-jurk'

Een bijzonder moment op de catwalk in Parijs. Georgina Rodriguez droeg een rode jurk, met aan de voorkant in het groot 'Ronaldo '7' te zien. Cristiano Ronaldo had zelfs nog even zijn handtekening op de jurk gezet.

Georgina, de vrouw van Ronaldo, was aanwezig op de Vetements Womenswear-event in Parijs. Omdat het om een rode jurk ging, deed het denken aan de tijd van de 39-jarige Portugees bij Manchester United. Naast zijn handtekening schreef Ronaldo de volgende tekst op de jurk: 'For the love of my life Gio x Vetements. Cristiano Ronaldo.'

Ronaldo was er vrijdag zelf niet bij, omdat hij met Al-Nassr moest voetballen. Wel had Georgina vier van de vijf kinderen meegenomen: Alana (5), tweeling Mateo en Eva Marie (6) en ook Cristiano Junior (13). Georgina is van Junior de stiefmoeder. Haar jongste kind, de 18 maanden oude Bella, was er niet bij.

Schorsing

Het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo neemt het donderdag op tegen Al-Raed in de Saudi Pro League. Hij is voor dat duel geschorst, wegens een 'obsceen gebaar' in een wedstrijd eerder. Op maandag 11 maart staat de return tegen Al-Ain op het programma in de Aziatische Champions League. Al-Nassr verloor het heenduel met 1-0 en Ronaldo liet zich op een bijzondere manier zien.

De superster maakte een obsceen gebaar, wat hem een schorsing voor één wedstrijd opleverde. Hij zou dat gebaar hebben gemaakt nadat de fans van de tegenstander om Lionel Messi, zijn eeuwige rivaal, schreeuwden.