Saudische voetbalbond straft Cristiano Ronaldo na obsceen gebaar

Cristiano Ronaldo is gestraft voor het obscene gebaar dat hij maakte tijdens de 2-3 zege van zijn club Al-Nassr bij Al-Shabab. De SAFF (Saudische voetbalbond) schorst de Portugees voor één duel in de competitie.

Er zijn geen officiële beelden van het gebaar van Ronaldo, maar op sociale media zijn er wel talloze filmpjes te zien. Het publiek zou de 39-jarige aanvaller geïrriteerd hebben door 'Messi' te roepen. Dat zou de Portugese superster niet gewardeerd hebben.

Cristiano Ronaldo's obscene gesture is being investigated by the federation pic.twitter.com/GU8xFDQVXL — Soccersid (@JagathHash27194) February 26, 2024

De disciplinaire en etische commissie van de SAFF hebben na aanleiding van het gebaar van Ronaldo besloten hebben om hem voor één duel te schorsen. Daarnaast moet hij een boete van omgerekend zo'n 2460 euro betalen aan de voetbalbond. Al-Shabab ontvangt het dubbele van dat bedrag van CR7.

'Normaal in Europa'

Ronaldo verdedigde zichzelf al tegenover de instanties in Saoedi-Arabië. "Ik respecteer alle clubs. Mijn gebaar drukt kracht en overwinning uit, het is niet beschamend. In Europa is het heel gebruikelijk", zo quote Al-Riyadiya de Portugese doelpuntenmachine.