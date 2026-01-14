Georgina Rodriguez steunt niet alleen haar geliefde Cristiano Ronaldo in zijn voetbalcarrière. Zelf timmert ze hard aan de weg als model. Dat levert haar een mooie mijlpaal op, waar de 31-jarige erg trots op is.

Ze staat namelijk op de tweede plek in de ranking van meest invloedrijke modellen op sociale media. Dat maakte de website Models.com bekend. Ze heeft 71,9 miljoen volgers op Instagram. Met andere platforms daarbij opgeteld komt ze uit op een volgersaantal van 92,4 miljoen.

Het Spaans-Argentijnse model deelt haar leven met hen. Dat doet ze overigens niet alleen via sociale media, maar ook met haar eigen realityserie op Netflix. Bovendien schittert ze regelmatig op de cover van bekende modemagazines zoals Vogue en ELLE.

Topmodellen

De verloofde van de 40-jarige topvoetballer streeft op de ranglijst grote namen als Gigi en Bella Hadid, Hailey Bieber, Cara Delevigne en Emily Ratajkowski voorbij. Toch is er dus nog één model met meer volgers dan Rodriguez. Dat blijkt Kylie Jenner te zijn, de jongste van de Kardashian-zussen. Die neemt grote afstand van de nummer twee, met 200 miljoen volgers meer.

Desondanks is Rodriguez trots op de tweede plek. Ze deelde de mijlpaal dan ook via haar Instagram Story. "Dankjewel", richtte ze zich tot haar volgers.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo heeft overigens nog steeds een stuk meer volgers dan zijn verloofde. Ruim 670 miljoen mensen zien alles wat hij op Instagram plaatst. De Portugese voetballer speelt sinds 2023 voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Daar woont hij nu ook samen met Rodriguez en zijn vijf kinderen, waarvan twee van het model zijn.

Ronaldo vroeg zijn vriendin afgelopen jaar ten huwelijk. De bruiloft zal waarschijnlijk na het WK voetbal gepland worden. Daar hoopt de superster van Portugal nog een keer in actie te komen voor de nationale ploeg.

