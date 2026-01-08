Het Al-Nassr van sterspeler Cristiano Ronaldo zit opeens serieus in de knoei. De topclub uit Saoedi-Arabië begon de eigen competitie met liefst tien zeges op rij, maar inmiddels zit de klad er goed in. Ronaldo reageerde zelf ook op Instagram.

Al-Nassr won de eerste 10 competitiewedstrijden op rij. Daarna begon het te haperen en in de 13e speelronde, thuis tegen Al Qadsiah, bleef de ploeg voor de derde keer op rij zonder zege. De achterstand op Al-Hilal groeit daardoor. De regerend kampioen staat nu alweer vier punten voor op de ploeg van Ronaldo.

Bloopercompilatie

De eerste goal van de wedstrijd was bizar en leek wel uit een bloopercompilatie te komen: doelman Nawaf Al-Aqidi probeerde met overdreven zelfvertrouwen de bal over Julián Quiñones te chippen. Quiñones las de intenties van zijn tegenstander perfect, kopte de bal weg en schoot vervolgens in een leeg doel. Ronaldo stond erbij en keek ernaar, verbijsterd door zo'n cadeautje van de keeper.

De ploeg van Brendan Rodgers profiteerde van nieuwe defensieve zwaktes bij Al-Nassr en maakte de 2-0. Mateo Retegui schoot op doel, Nawaf redde, en Nahitan Nández scoorde in de rebound. Een actie waarbij de spelers van Al Qadsiah alle tijd en ruimte kregen om te doen wat ze wilden.

Magisch Portugese duo

Het was lastig voor Al-Nassr om terug te komen, maar het magische Portugese duo was opnieuw beslissend. João Félix dacht te scoren, maar verdediger Jehad Thakri raakte de bal met zijn handen aan in het strafschopgebied. Een penalty voor Al-Nassr, feilloos benut door Cristiano Ronaldo, die daarmee zijn 958e carrièregoal maakte en voor het eerst scoorde in 2026. Het bleek niet genoeg voor de overwinning.

CR7 passeerde daarmee João Félix op de topscorerslijst van de Saoedische competitie en leidt nu met 14 doelpunten.

Reactie Ronaldo

'Dit gevecht is nog niet voorbij', schreef de 40-jarige Ronaldo na afloop op Instagram. 'We blijven hard werken en staan vanzelf weer op!'